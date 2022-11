A Roma condizioni ancora di bel tempo per oggi, temperatura massima probabilmente attorno 22 °C. Non è da escludere qualche eventuale acquazzone passeggero in zona. Domani, venerdì 4 novembre sono attesi rovesci di pioggia e qualche temporale. Ci sarà un rapido peggioramento delle condizioni meteo. Ma già a fine giornata di sabato avanzerà un miglioramento che per Rosy seguirà per alcuni giorni. Ma attenzione, ci sarà un consistente abbassamento della temperatura, anche se con ritorno del sole i valori massimi torneranno esseri miti.

Giovedì 3 novembre: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 27 km/h.

Venerdì 4: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 17 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 49 km/h.

Sabato 5: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Nord, raffica massima 45 km/h.

Domenica 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 20°C. Vento medio 12 km/h da Nord, raffica massima 42 km/h.

Lunedì 7: quasi sereno. Temperatura da 6°C a 20°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 16 km/h.

Martedì 8: nuvoloso. Temperatura da 9°C a 20°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Mercoledì 9: nuvoloso. Temperatura da 12°C a 20°C. Vento medio 11 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 25 km/h.

Giovedì 10: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 13°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 17 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 16 km/h.

Venerdì 11: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Sabato 12: quasi sereno. Temperatura da 12°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 10 km/h.

