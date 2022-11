A Roma cielo nuvoloso già da venerdì con possibilità di temporali nella seconda parte della giornata che potrebbero assumere forte intensità. Rinforzo del vento. Sabato condizioni meteo incerte nelle prime ore, può miglioramento. Ancora ventoso sia sabato che in parte domenica, quando però ci sarà bel tempo. Cielo sereno lunedì, nuvolosità in aumento iniziare da martedì, mentre giovedì si potrebbe verificare di nuovo una situazione ideale per avere altre piogge. Poi tenderà a migliorare. Va detto che la temperatura massima sarà piuttosto mite per il periodo. Le temperature minime invece patiranno della stagione autunnale che avanza.

Venerdì 4 novembre: nuvoloso con temporali. Temperatura da 14°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 19 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 37 km/h.

Sabato 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Nord, raffica massima 43 km/h.

Domenica 6: sereno. Temperatura da 12°C a 20°C. Vento medio 11 km/h da Nord, raffica massima 39 km/h.

Lunedì 7: sereno. Temperatura da 7°C a 20°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Martedì 8: nuvoloso. Temperatura da 9°C a 20°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Mercoledì 9: nuvoloso. Temperatura da 12°C a 20°C. Vento medio 11 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 25 km/h.

Giovedì 10: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 13°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 17 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 16 km/h.

Venerdì 11: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Sabato 12: quasi sereno. Temperatura da 12°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 10 km/h.

Domenica 13: nuvoloso. Temperatura da 10°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 10 km/h.

