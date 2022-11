Su Potenza tendenza a peggioramento nel corso della giornata, con la possibilità di pioggia anche di qualche temporale, si avrà anche un sensibile rinforzo del vento. L’instabilità atmosferica proseguirà ancora sabato, in parte anche domenica, peraltro si avrà un sensibile abbassamento della temperatura che in quota si fa sentire parecchio il tutto accompagnato da un rinforzo del vento consistente.

Lunedì condizioni meteo in parziale miglioramento, ci sarà un nuovo aumento delle temperature massime, ma un abbassamento di quelle minime, mentre il sole andrà e tornerà per la presenza di addensamenti nuvolosi.

Venerdì 4 novembre: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 15 mm di pioggia. Vento medio 13 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 58 km/h.

Sabato 5: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 10°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 11 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Nord-Est, raffica massima 38 km/h.

Domenica 6: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Nord, raffica massima 49 km/h.

Lunedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 15°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 27 km/h.

Martedì 8: nubi sparse. Temperatura da 5°C a 15°C. Vento medio 4 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Mercoledì 9: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 16°C. Vento medio 7 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Giovedì 10: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 16°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

Venerdì 11: nuvoloso. Temperatura da 9°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Sabato 12: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 16°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 12 km/h.

Domenica 13: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 13 km/h.

