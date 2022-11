Peggioramento a Perugia con piogge locali temporali, sensibile rinforzo del vento brusco calo della temperatura massima. Condizioni meteo in rapido miglioramento per sabato quando inizierà fine settimana soleggiato. Anche nei giorni successivi si avrà molto sole, però verso metà settimana non è da escludere un aumento della nuvolosità.

Venerdì 4 novembre: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 22 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 50 km/h.

Sabato 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 40 km/h.

Domenica 6: quasi sereno. Temperatura da 7°C a 14°C. Vento medio 10 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 35 km/h.

Lunedì 7: sereno. Temperatura da 5°C a 15°C. Vento medio 4 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Martedì 8: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 15°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Mercoledì 9: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C. Vento medio 6 km/h da Sud, raffica massima 16 km/h.

Giovedì 10: nuvoloso. Temperatura da 9°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 10 km/h da Nord-Est, raffica massima 22 km/h.

Venerdì 11: molto nuvoloso. Temperatura da 9°C a 17°C. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

Sabato 12: foschia leggera. Temperatura da 8°C a 17°C. Vento medio 7 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Domenica 13: foschia. Temperatura da 7°C a 18°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per PERUGIA ». Il meteo attuale a PERUGIA e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia