Nuvolosità in aumento, ma temperature ancora molto elevate per venerdì 4 novembre. Sabato brusco abbassamento della nuvolosità con possibili rovesci di pioggia e qualche temporale. Condizioni meteo sostanzialmente invariate anche domenica. Mentre da lunedì e per alcuni giorni si avrà un miglioramento, con clima abbastanza mite. Forse nella seconda parte della settimana, probabilmente da giovedì si potrebbe manifestare un aumento della nuvolosità il rischio di qualche acquazzone. Ma avremo modo di parlarne.

Venerdì 4 novembre: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 19°C a 27°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 15 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 60 km/h.

Sabato 5: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 40 km/h.

Domenica 6: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 8 mm di pioggia. Vento medio 13 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 42 km/h.

Lunedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 25 km/h.

Martedì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Mercoledì 9: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Giovedì 10: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 17°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Venerdì 11: molto nuvoloso. Temperatura da 16°C a 24°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 16 km/h.

Sabato 12: nuvoloso. Temperatura da 16°C a 24°C. Possibilità di precipitazioni 20%. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

Domenica 13: nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 12 km/h.

