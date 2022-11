A Napoli cielo sereno poco nuvoloso per oggi, mentre domani venerdì 4 novembre si verificheranno temporali e acquazzoni per il transito di una perturbazione. I fenomeni potrebbero assumere anche forte intensità. Nella notte tra venerdì e sabato si attendono ulteriori precipitazioni, ma la tendenza per la giornata sarà quella di un miglioramento. Vento sostenuto con raffiche. Abbassamento della temperatura. Nel corso della settimana si avranno condizioni meteo abbastanza buone per alcune giornate, mentre a metà settimana probabilmente ci sarà un aumento della nuvolosità con qualche precipitazione.

Giovedì 3 novembre: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 30%. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 24 km/h.

Venerdì 4: molto nuvoloso con temporali, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 32 mm di pioggia. Vento medio 11 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 54 km/h.

Sabato 5: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 14°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 6 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 26 km/h.

Domenica 6: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Lunedì 7: quasi sereno. Temperatura da 12°C a 21°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 15 km/h.

Martedì 8: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Mercoledì 9: molto nuvoloso. Temperatura da 14°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 9 km/h da Sud, raffica massima 16 km/h.

Giovedì 10: molto nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 10 km/h da Est, raffica massima 20 km/h.

Venerdì 11: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 24°C. Vento medio 11 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Sabato 12: sereno. Temperatura da 14°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Est, raffica massima 12 km/h.

