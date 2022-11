A Napoli possibili temporali venerdì 4 novembre, sensibile rinforzo del vento. Inizierà migliorare sabato, quando solo nelle prime ore del giorno ancora sarà possibile qualche precipitazione. La temperatura sarà in deciso calo rispetto giorni precedenti. Domenica bel tempo, così anche lunedì. E martedì si potrebbe verificare un aumento della nuvolosità che persisterà per alcuni giorni della settimana. Clima pomeridiano abbastanza mite. I giorni successivi non dovrebbero esserci sostanziali novità, con temperatura che forse nei valori massimi e quelli minimi aumenterà un pochino.

Venerdì 4 novembre: molto nuvoloso con temporali, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 29 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 52 km/h.

Sabato 5: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 14°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Nord-Est, raffica massima 29 km/h.

Domenica 6: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 7 km/h da Nord-Est, raffica massima 31 km/h.

Lunedì 7: sereno. Temperatura da 13°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

Martedì 8: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Mercoledì 9: molto nuvoloso. Temperatura da 14°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 9 km/h da Sud, raffica massima 16 km/h.

Giovedì 10: molto nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 10 km/h da Est, raffica massima 20 km/h.

Venerdì 11: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 24°C. Vento medio 11 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Sabato 12: sereno. Temperatura da 14°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Est, raffica massima 12 km/h.

Domenica 13: molto nuvoloso. Temperatura da 13°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 12 km/h.

