A Milano condizioni di cielo coperto con precipitazioni sparse in intensificazione per oggi. Visibilità ridotta per foschie dense e nebbia. La giornata di venerdì 4 novembre vedrà una prima fase, quella notturna con meteo perturbato, mentre già dal mattino si avranno schiarite. Vento in rinforzo, temperatura pressoché stazionaria. Nei giorni successivi si attende un consistente abbassamento della temperatura minima, anche le massime scenderanno. Ulteriore raffreddamento probabilmente settimana, quando è atteso il transito di un’ulteriore perturbazione.

Giovedì 3 novembre: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 13°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 19 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Sud-Est, raffica massima 39 km/h.

Venerdì 4: poco nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 19 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 49 km/h.

Sabato 5: sereno. Temperatura da 6°C a 18°C. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 14 km/h.

Domenica 6: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 15°C. Vento medio 3 km/h da Est, raffica massima 11 km/h.

Lunedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 16°C. Vento medio 2 km/h da Sud, raffica massima 7 km/h.

Martedì 8: nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 6 km/h.

Mercoledì 9: coperto con pioggia. Temperatura da 9°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 18 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

Giovedì 10: nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 10°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 9 km/h.

Venerdì 11: nuvoloso. Temperatura da 11°C a 17°C. Vento medio 2 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 4 km/h.

Sabato 12: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 17°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 4 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per MILANO ». Il meteo attuale a MILANO e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia