Firenze cielo nuvoloso con temperatura massima già in calo rispetto giorni precedenti. Si avrà qualche piovasco giovedì 3 novembre. Nella giornata di venerdì 4 novembre sono attesi temporali a carattere sparso, pertanto ci sarà un meteo piuttosto movimentato. Il periodo piovoso dovrebbe terminare già subito, infatti da sabato previsto un deciso miglioramento del tempo che proseguirà per molti giorni nel seguito. Però, la temperatura, seppur in lieve rialzo rispetto alla giornata di maltempo, sarà inferiore rispetto al periodo che abbiamo vissuto in un ampio scorcio d’ottobre.

Martedì 1 novembre: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 20°C. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 2: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 17 km/h.

Giovedì 3: nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 13°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 31 km/h.

Venerdì 4: nuvoloso con temporali, ventoso. Temperatura da 13°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 20 mm di pioggia. Vento medio 15 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 52 km/h.

Sabato 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 20°C. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 41 km/h.

Domenica 6: nuvoloso. Temperatura da 8°C a 19°C. Vento medio 7 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 28 km/h.

Lunedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 22°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 14 km/h.

Martedì 8: quasi sereno. Temperatura da 10°C a 21°C. Vento medio 4 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Mercoledì 9: nubi sparse. Temperatura da 10°C a 19°C. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 5 km/h.

Giovedì 10: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 19°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 8 km/h.

