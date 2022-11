La scossa di terremoto che avvenuta stamattina in prossimità della costa marchigiana è stata percepita in molte aree d’Italia tra il Centro e l’altro Adriatico. Un sisma comunque di potenza notevole, valutato in una magnitudo di 5.5, ad una profondità di soli 8 km.

INGV aveva dato notizia di una scossa sino a 5.7 poi rivista al valore di 5.5.

Si tratta di un terremoto particolarmente intenso sentito persino a Roma oltre che al Veneto, e ovviamente nelle Marche. Dalle informazioni che abbiamo sono stati fermati i treni e in varie località delle Marche e chiuse le scuole.

Nei primi momenti si è parlato del rischio di uno tsunami. Molta gente è in strada, mentre secondo gli ultimi dati non risultano esservi danni ingenti.

L’area interessata dalla forte scossa non è nuova a eventi sismici anche notevoli. Si tratta di un ampio territorio colpito da terremoti nel passato, anche devastanti.

La scossa sismica ha causato danni minori, si vedono immagini di calcinacci a terra, oggetti caduti dai mobili e nei supermercati.

