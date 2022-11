Il diluvio universale è una narrazione presente in molte culture e tradizioni, con Noè e l’Arca come versione più famosa. Biblica o meno, l’idea di un grande diluvio è una delle più antiche tradizioni censite. È anche una delle più misteriose: cosa può aver scatenato un evento del genere? Molte culture diverse hanno una propria spiegazione per questo fenomeno naturale che sembra essersi verificato più di una volta. Tuttavia, alcune di queste spiegazioni sono più logiche e basate sulla scienza reale di altre. Il diluvio universale non sembra un fenomeno di fantasia, ma si basa su fatti scientifici. L’articolo che segue esplora le varie versioni del diluvio universale provenienti da diverse culture del mondo, nonché le possibili spiegazioni di come e perché si sia verificato un simile evento.

Mito del diluvio togolese

Il mito del diluvio universale è un racconto che compare in molte culture e tradizioni. Secondo questa storia, un grande evento di inondazione ha colpito il pianeta cancellando tutta la vita sulla terra. In alcune versioni del mito, solo alcuni esseri umani sono sopravvissuti all’evento, mentre in altri casi è stato salvato un solo uomo o una coppia. Queste storie hanno spesso un significato simbolico e si riferiscono alle tematiche della morte e della rinascita.

Mito del diluvio ebraico

La storia del diluvio universale è un racconto che compare in molte culture diverse. Uno dei più famosi è quello ebraico che si trova nella Genesi. La storia narra di come Dio infuriato per la malvagità degli uomini, decise di distruggere l’intera umanità con un grande diluvio. Solo Noè, giusto e puro di cuore, fu risparmiato insieme alla sua famiglia. Salvarono anche alcuni animali, mettendoli sull’arca che Noè costruì secondo le istruzioni di Dio. Quando il diluvio terminò dopo 40 giorni e 40 notti, l’arca si arenò sul monte Ararat. Gli uomini cominciarono a ricostruire la loro vita da capo mentre ringraziavano Dio per la salvezza.

Storia greca del diluvio

La storia greca del diluvio è una leggenda che narra di un grande inondazione che sommerse l’intero pianeta. Secondo la leggenda, il Dio Poseidone inviò un’enorme mare di acqua per distruggere l’umanità, ma alcuni uomini sopravvissero grazie a una barca costruita da Deucalione e Pirra. Successivamente, Poseidone si pentì della sua azione e permise all’acqua di ritirarsi.

Racconto del diluvio mesopotamico

Il racconto del diluvio mesopotamico è una storia che narra la distruzione del mondo da parte di un grande inondazione. La storia è narrata in diversi testi, tra cui il Poema di Gilgamesh che narra la storia di un eroe che vive nel regno di Uruk, in Mesopotamia. In questo poema, il re Gilgamesh viene avvertito da un sogno che una grande inondazione si abbatterà sul mondo e distruggerà tutto ciò che esiste. Gilgamesh quindi cerca di costruire un’arca per salvare se stesso e i suoi compagni dall’inondazione. Il racconto mesopotamico del diluvio è simile al racconto biblico dell’Arca di Noè, ma con alcune differenze significative.

Antico Egitto: Il diluvio divoratore

Nell’antico Egitto il diluvio era chiamato “Il Diluvio Divoratore” e si credeva che fosse stato causato da una divinità in collera. Secondo la storia, la divinità del Nilo si arrabbiò con gli uomini per aver profanato il suo tempio e scatenò un tremendo uragano che inondò tutto l’Egitto. Molti esseri umani furono divorati dalle acque e solo alcuni riuscirono a sopravvivere aggrappandosi a degli alberi.

Storia del diluvio dei Sumeri

Nella storia sumera del diluvio, il Dio Enki è l’unico che avverte l’uomo Ziusudra del pericolo di un grande inondazione. Egli istruisce Ziusudra su come costruire un’arca e salvarvi la vita. Nonostante le precauzioni, la tempesta si rivela così potente che l’arca viene trascinata via dalla corrente e finisce per arenarsi sul monte Nisir. Alla fine della tempesta, gli Dei scendono dal cielo per ringraziare Ziusudra per aver salvato l’umanità, e lo premiano con una lunga vita.

Racconto del diluvio babilonese

Il racconto del diluvio babilonese è simile a quello ebraico, ma con alcune importanti differenze. Secondo la storia, la terra era inondata da una grande quantità di acqua che proveniva dall’alto. Tuttavia, il Dio Enki avvertì Noah di costruire un’arca per salvare se stesso, la famiglia e gli animali. A bordo dell’arca, riuscirono a sopravvivere all’inondazione e alla fine poterono ricominciare una nuova vita sulla terra asciutta.

Racconto indù del diluvio

Nel racconto indù del diluvio la Terra è inondata da una terribile tempesta che dura 40 giorni e 40 notti. L’unico modo per sopravvivere alla catastrofe è quello di trovare riparo su un’immensa barca. Nella barca si trova Vishnu, il Dio della Creazione, che salva l’uomo buono e la vita animale dalla furia delle acque. Quando la tempesta finalmente si placa, Vishnu fa tornare la Terra alla sua forma originaria e crea di nuovo l’uomo.

Racconto giapponese del diluvio

Il racconto giapponese del diluvio è una storia molto antica che risale a circa duemila anni fa. Secondo la leggenda, il paese era infestato da serpenti e mostri che terrorizzavano la gente. Un saggio chiamato Fuhi fu avvertito da una divinità di costruire un’arca per salvarlo dal prossimo grande inondazione. Fuhi e sua famiglia si imbarcarono sull’arca insieme a molti animali e riuscirono a sopravvivere all’alluvione che distrusse il resto del mondo. Quando l’acqua si ritirò, l’arca si arenò su un monte chiamato Fujiyama. Da allora, i giapponesi hanno venerato questo monte come simbolo della speranza e della rinascita.

Conclusione

I miti del diluvio universale raccontano tutti la storia di un grande cataclisma che colpisce la Terra, inondandola e causando la morte di numerose persone e animali. Questi miti hanno molte similitudini, ma anche alcune differenze. Non è chiaro se questi racconti siano basati su eventi realmente accaduti o se siano semplicemente frutto della fantasia umana. In ogni caso, rappresentano un importante elemento della tradizione culturale di molte civiltà. La domanda che viene spontanea è come mai popoli così distanti tra loro, in epoche diverse, conservarono la narrazione del “Diluvio Universale”. Vedremo di capire cosa dice la scienza in merito.