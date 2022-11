Sale l’attesa verso l’ormai imminente inizio dei Mondiali di Calcio. Il 20 novembre si svolgerà la cerimonia di apertura in Qatar con la prima partita, la finale si giocherà il 18 Dicembre. L’Italia purtroppo non si è qualificata al mondiale per la seconda volta di seguito e quindi non potremo tifare per i nostri eroi azzurri.

Il Mondiale di questo 2022 spicca per la variazione del periodo di svolgimento. I Mondiali si sono sempre giocati in Estate, alla conclusione dei campionati nazionali dei vari paesi. Questo è il primo mondiale invernale, per la precisione tardo autunnale, e le cause di questa modifica sono meteorologiche.

Il Qatar, paese che ospita la manifestazione, ha la caratteristica di un clima caldissimo in estate, proibitivo per lo svolgimento di una partita di calcio. Al fine di evitare di esporre giocatori e spettatori ad alte temperature e a colpi di calore, si è fatto in modo di giocare i Mondiali tra novembre e dicembre.

A Novembre sta facendo ancora molto caldo

Che clima troveremo? Sicuramente in Qatar il periodo tra dicembre e febbraio è quello meno caldo di tutto l’anno. Tuttavia anche in questo periodo a volte le temperature possono salire notevolmente ed il clima somiglia a tratti a quello della piena estate in Italia.

Per intenderci, la temperatura massima media nella capitale Doha a Novembre è ancora di circa 30 gradi, contro gli oltre 42 gradi di Luglio. La temperatura minima media si mantiene ben oltre i 20 gradi, a conferma di un clima novembrino che può essere quello di una città italiana a luglio.

Nei giorni scorsi il caldo è infatti risultato a tratti soffocante, con temperature massime che si sono spinte sino a oltre 35 gradi, sorprendendo non poco i turisti e i tifosi giunti da ogni parte del mondo che non si aspettano una calura così opprimente.

L’Estate del Qatar è proibitiva per il caldo anche notturno, quindi non c’era davvero modo di pensare di poter svolgere il campionato mondiale nel cuore dell’Estate. Le temperature anche di notte raramente scendono sotto i 30 gradi, con umidità che peraltro può comportare un disagio estremo.

Sono cinque le città che ospiteranno le gare. Al-Khor (nota come Al Khawr) con lo stadio Al-Bayt, Lusail con lo stadio Iconico che sarà sede della finale, Doha con lo stadio Al Thumema e lo Stadium 974; Ar Rayyan con lo Stadio Ahmed bin Ali (unico scoperto) e per finire Al wakrah con lo Stadio Al-Janoub.

Ci sarà anche la pioggia? Il clima del Qatar è arido e le poche piogge, nel periodo invernale, si verificano sotto forma di brevi rovesci, talvolta capaci di generare locali allagamenti. Per le previsioni sempre aggiornate, cliccare qui sul meteo di Doha.