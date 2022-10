E’ arrivato l’anticiclone delle Azzorre è già nella seconda parte del weekend sono subito apparsi chiari i suoi intenti visto che la Domenica è trascorsa non solo con un bel sole per molte regioni, ma anche in un contest climatico decisamente più caldo rispetto ai giorni scorsi.

E il giorno di festa è stata solo l’antipasto di quello che ci aspetta per i prossimi giorni. Tra Lunedì e Martedì l’Anticiclone delle Azzorre continuerà senza particolari ostacoli a regalarci tanto sole e temperature molto miti. Solo sull’area tirrenica e sui rilievi alpini di confine si potranno registrare alcune noie per effetto di qualche annuvolamento sparso che difficilmente potrà dare luogo a fenomeni di rilievo.

Da Mercoledì inoltre, l’alta pressione delle Azzorre riceverà pure un contributo da parte del suo stretto parente africano e il classico colpo di coda dell’estate sarà servito. Oltre al bel tempo che avvolgerà praticamente tutta la nostra Penisola, le temperature continueranno a rimanere davvero molto elevate per il periodo arrivando anche a toccare se non addirittura superare la soglia dei 30°C anche se limitatamente alle due isole Maggiori.

Ma un caldo fuori stagione avvolgerà sicuramente anche il resto del Paese. Basti pensare che sulla Valle Padana e pure nelle aree interne del Centro le colonnine di mercurio potrebbero salire anche verso i 27/28°C.

Ci sarà comunque anche qualche piccola insidia in un questo nuovo mare di stabilità atmosferica. Ci riferiamo alla dense foschie e a qualche locale banco di nebbia che si potranno formare nottetempo e nelle prime ore del mattino sia su alcuni angoli delle pianure del Nord, sia nelle aree interne e sui litorali del Centro.

Ma quanto durerà questo colpo di coda dell’Estate? Se tutto verrà confermato dai centri di calcolo internazionali, non ci saranno grosse novità almeno fino a tutto Venerdì nonostante i valori di pressione cominceranno a calare. Sarà infatti questo il preludio ad un ritorno di qualche disturbo a cavallo del fine settimana. Ma di questo ne riparleremo.