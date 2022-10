La prefettura di Chiba ha creato un video che genera l’esperienza di un disastro dovuto ad una violenta scossa di terremoto, il tutto con l’obiettivo di esortare i residenti a intraprendere azioni come l’evacuazione anticipata di rischio tsunami. In questo video vediamo il danno simulato dello tsunami, preceduto da avvisi sonori e vocali alla popolazione per l’evacuazione.

Attenzione, in questo video c’è una scena che riproduce lo tsunami causato dal terremoto, e potresti provare stress guardandolo, quindi per favore osservalo a tua discrezione.