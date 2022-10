Non poteva mancare nella capitale mondiale del sempre più avanti agli altri, come è Dubai, anche l’inaugurazione di un avuto volante. È ora pare che questo non sia più fantascienza. Dopo il taxi volante che potrebbe esordire da Roma città Fiumicino, Dubai mostra l’auto volante XPeng che ben presto entrerà in esercizio. È sicuramente da queste parti non c’è la crisi economica per acquistare questo gioiellino di tecnologia.