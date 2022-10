Recentemente ci siamo occupati delle prime proiezioni meteo climatiche stagionali concernenti l’Inverno. Abbiamo riportato la visione di due dei principali modelli matematici europei, dai quali – lo ricorderete – si evince un andamento stagionale non dissimile da quello dello scorso anno.

Tradotto in soldoni: Inverno mite con poca neve. Ciononostante, è giusto ribadirlo, ciò non significa necessariamente che non farà freddo. Le ondate di freddo potrebbero verificarsi, così come le nevicate.

Ricorderete, anche, che nell’analisi evidenziammo come quelle proiezioni non potessero tenere conto – per forza di cose – degli eventuali accadimenti stratosferici. Il Vortice Polare, come ogni anni, è giunto nella sua fase di maturazione e nei prossimi mesi potrebbe condizionare – positivamente o negativamente – l’andamento dell’intero trimestre.

Dobbiamo tenere conto della presenza della Nina per il terzo anno consecutivo, evento rarissimo ma non per questo condizionante a tutti i costi. Certo è che un po’ di carburante per eventuali riscaldamenti stratosferici improvvisi dovrebbe esserci.

Significa che il Vortice Polare potrebbe trovare degli ostacoli, ostacoli che poi dovremo valutare in corso d’opera così come in corso d’opera dovremo capire se il Vortice sarà in grado di saltarli o no. L’idea che circola tra gli esperti in materia è che anche quest’anno si possa andare incontro a un episodio consistente di riscaldamento della stratosfera, con conseguente indebolimento del Vortice Polare.

Attenzione, ciò non è sinonimo di Inverno d’altri tempi. Significa tuttavia che le basi per degli eventi freddi di portata interessante potrebbero esserci, da lì a dirvi che anche l’Italia rientrerà nei giochi ce ne passa. Quel che possiamo dirvi è che anche in presenza di un Inverno probabilmente mite potremmo assistere ad alcune ondate di freddo degne di tal nome.

Fermiamoci qui, le dinamiche sono appena all’inizio ed è giusto andarci cauti. Se nel corso del trimestre invernale dovrebbero arrivare conferme in tal senso cercheremo di tenervi costantemente aggiornati. Con la speranza che possa essere almeno un Inverno “normale”.