L’Italia dista migliaia e migliaia di chilometri da dove si sta realizzando un evento atmosferico precoce. Infatti, si sta rivelando l’atteso improvviso riscaldamento della Stratosfera che devierà il Vortice Polare stratosferico, favorendo la sua dilatazione sull’Europa e persino l’Italia. Ma sarà quasi certamente il Nord America ad esserne maggiormente investito, dove prevista è un’ondata di freddo nella parte orientale degli USA del Canada dell’est.

Questi eventi solitamente generano una sorta di sballottamento della circolazione atmosferica stratosferica del Vortice Polare, il quale va ad estendersi sino ad altezze atmosferiche inferiori, per poi propagare la sua influenza sino al suolo.

Sovente, come stavolta, parliamo soprattutto di ondate di freddo più probabili che in Europa per la parte settentrionale del Nord America, i quali dal punto di vista geografico sono decisamente ben più esposti del Vecchio Continente alle correnti che provengono dalle regioni dell’Artico. Al contrario in Europa il vento che soffia dall’Artico viene mitigato dall’Oceano Atlantico, come anche dai territori del settore settentrionale del nostro continente che non sono al pari gelati come quelli della regione settentrionale del Canada. Peraltro, in Europa abbiamo a che fare anche con la Corrente del Golfo.

Però, il cambiamento di circolazione atmosferica potrebbe avere ripercussioni importanti anche in Europa, avviando quell’autunno tipico di questo periodo dell’anno che ad oggi non abbiamo avuto.

Infatti, soprattutto nelle stagioni intermedie, quindi autunno e primavera, le irruzioni di aria artica sono associate a notevole instabilità atmosferica, che è causa di un abbassamento sensibile, ma temporaneo, della quota dello Zero Termico in coincidenza di forti rovesci. In sostanza, l’aria fredda in quota viene trasferita a quote altimetriche inferiori, abbassando le temperature decisamente molto più di quando c’è assenza di precipitazioni.

Non abbiamo al momento una previsione meteo climatica che sostiene l’arrivo della neve in Italia a bassa quota del Nord come è avvenuto in alcune annate del passato. Pure nelle Alpi, la neve nei prossimi 15 giorni è attesa solo a quote maggiori. I cambiamenti del Vortice Polare stratosferico sono quasi imprevedibili al suo avvento, ma i modelli matematici potrebbero stravolgere la previsione a lungo termine, orientativamente tra circa una settimana.

Ora come ora, stiamo esclusivamente dando notizia dell’evolversi di un Vortice Polare Stratosferico, che, come conseguenza, è solito dare ondate di freddo sparse nel nostro Emisfero. E la posizione del Vortice Polare Stratosferico, come anche da video, predice il trasferimento della sua influenza a quote altimetriche inferiori, oltre che medie latitudini, quindi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.

Ma si tratta di previsioni, che andranno confermate, come tutte le proiezioni a lungo termine indicate dei modelli matematici.

Avremo modo di parlare nei prossimi giorni di tale evoluzione meteo, soprattutto per individuare le conseguenze in Europa ed in Italia.