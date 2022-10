La prima decade di ottobre sta per concludersi e al momento stiamo assistendo a un cambiamento delle condizioni meteo. Aria instabile oceanica sta provocando un peggioramento, peggioramento che come ben saprete si tradurrà in temporali localmente intensi.

Poi spazio nuovamente all’Alta Pressione. A quanto pare avremo a che fare con temperature superiori alle medie stagionali, ma questa non è più una novità. Le novità sarebbero altre, ovvero un ritorno a condizioni stagionali normali.

Le varie proiezioni ci dicono che gli sbalzi termici potrebbero proseguire. Le ondate di calore potrebbero mantenere un surplus termico importante, ciò significa che a novembre potrebbero verificarsi ondate di maltempo di ben altro spessore.

Non scordiamoci che negli ultimi decenni il mese di novembre, soprattutto dopo estati roventi, è stato spesso e volentieri capace di portarci piogge fin troppo abbondanti. Talvolta vere e proprie alluvioni. Non per questo succederà di nuovo, ma di sicuro un campanello d’allarme sta suonando e se non dovesse cambiare nulla da qui a fine mese le probabilità che certi eventi possano verificarsi potrebbero crescere. Notevolmente.

A livello di proiezioni modellistiche arrivano conferme di un novembre dinamico, decisamente. Un novembre fatto di sbalzi termici imponenti. Prima mite, poi forse destinato a portarci le prime ondate di freddo. Un andamento abbastanza simile a quello dello scorso anno, quando il freddo – quello artico, quello vero – fece la sua comparsa nell’ultima decade del mese.