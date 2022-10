Le prospettive meteo climatiche di ottobre non sono mai state orientate verso il freddo, però verso la pioggia proposta sempre più con minor irregolarità, ma fortemente influenzata dalle calde acque del Mediterraneo, oltre che dalle correnti occidentali.

Nei prossimi 45 giorni ci sono ampie novità da considerare come probabili, essendo però tali previsioni delle stime di evoluzione climatiche di quanto potrebbero manifestarsi, non sono da interpretare al pari affidabilità delle tradizionali previsioni meteo a breve termine.

La prima novità è dovuta dalla stagione fredda che avanza, e che tra la fine di ottobre, ma soprattutto in novembre, vedrà un rapido raffreddamento del Nord Italia, mentre nelle altre regioni questo fenomeno avviene più lentamente. Gradualmente, le differenze di temperatura tra località padane e di pianura del resto d’Italia si avvicineranno a circa 10°C.

In un tale contesto dove il calendario supporta il raffreddamento stagionale, anche l’evoluzione delle maggiori masse d’aria sarà più incline ad abbassare la temperatura. Ed ecco che soprattutto tra fine ottobre e novembre, le masse d’aria tropicali tenderanno a ritirarsi verso sud, liberando l’Italia dalle fortissime anomalie di temperatura, favorendo perciò un calo netto della temperatura.

Ed ecco che con il raffreddamento ci potrebbero essere più precipitazioni, con una loro accentuazione proprio tra fine ottobre e novembre, quando sono attese, specie nel prossimo mese, dei surplus pluviometrici.

Il Vortice Polare avrà un ruolo determinante, e tutte le previsioni lo danno con frequenti criticità che potrebbero favorire eventi di freddo in Europa ed anche in Italia. Inoltre, per il Mediterraneo e l’Italia ci sarebbe la propensione ad essere favoriti nell’avere maggiori precipitazioni rispetto alla media, con imponenti piogge e grande neve nelle Alpi. Un indice del comportamento del clima chiamato NAO sarà spesso negativo, e questo induce ad avere maltempo da noi e gran parte del Mediterraneo.

Quello che vi stiamo dicendo è che ci potrebbe essere per alcuni mesi un totale stravolgimento meteo, con tanta neve nei monti, molte piogge, temperature tendenzialmente più prossime alle medie del periodo.

Si potrebbe avere, per ampi periodi un periodo dal meteo invernale ad iniziare da novembre.