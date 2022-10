Cominciamo col dire che anche quest’anno avremo a che fare con La Nina. Un evento più unico che raro, considerando che sarà presente per 3 anni di fila. Abbiamo discusso svariate volte delle influenze di tale pattern sulla circolazione atmosferica emisferica, evidenziando come in Europa gli effetti del raffreddamento del Pacifico Equatoriale siano più complessi e imprevedibili.

Detto ciò, premessa a nostro avviso fondamentale, abbiamo cercato di riassumere tutte le più importanti proiezioni stagionali – ovviamente emesse dagli autorevoli centri di calcolo internazionali – per farci e darvi un’idea di quella che potrebbe essere la nevosità del prossimo Inverno.

Ci soffermeremo in particolar modo su due dei più importanti modelli matematici, ovvero ECMWF e UKMO (elaborati da centri di calcolo europei). Proiezioni elaborate sui dati disponibili sino a metà settembre, indi per cui vi sarà necessità – trattandosi di proiezioni è assolutamente normale – di riaggiornarsi cammin facendo.

ECMWF, sicuramente il più seguito perché ritenuto il più affidabile, evidenzia nevicate sotto la media per tutto il trimestre dicembre-gennaio-febbraio. Il mese peggiore potrebbe essere quello di dicembre, che stante così le cose potrebbe essere condizionato dalla presenza di un campo di Alta Pressione. Gennaio ma soprattutto febbraio potrebbero riservare qualche novità, in particolare su alcune zone dell’Europa centro occidentale (Italia compresa).

UKMO, pur utilizzando parametri differenti, giunge alla stessa conclusione: poca neve. Stesse anomalie nel mese di dicembre – addirittura leggermente peggio del collega – per gennaio e febbraio potrebbe esserci qualche nevicata importante in alcune zone dell’Europa centro occidentale.

Attenzione, dobbiamo aggiungere qualche considerazione imprescindibile. Tali proiezioni non tengono conto, chiaramente, di eventuali episodi di riscaldamento stratosferico. Così come non escludono a priori grosse nevicate in alcune aree europee. Per capirci, potrebbero verificarsi breve ma intense nevicate, pur nel complesso risultando sotto la media. Questo è quel che dicono i centri di calcolo internazionali, vedremo se il trimestre andrà davvero così o se riserverà sorprese.