Il condizionale, visto l’andazzo dell’ultimo periodo, è d’obbligo. Troppi, ad oggi, i cambiamenti modellistici giornalieri. Costretti, lo sappiamo, a dover cancellare ogni barlume di svolta meteo climatica da una configurazione di blocco estremamente forte. Blocco a omega, come si suol dire, fatto sta che l’Anticiclone non ha ancora la minima intenzione di abdicare.

Anzi, nelle scorse 24 ore s’intravedeva una possibile riduzione termica nel corso del fine settimana – a causa di aria relativamente fresca proveniente da est – ma anche stavolta c’è il rischio che tutto si risolva in una bolla di sapone. Vedremo, probabilmente una lieve flessione delle temperature l’avremo ma nulla che possa portarci un po’ di sana normalità.

Proviamo però a proiettarci oltre. Proviamo a capire, ancora una volta, se le proiezioni d’inizio novembre saranno valide. Oppure no. Proiezioni che stanno nuovamente cambiando e sapete in che direzione? Beh, in direzione normalità stagionale ovvero verso un approfondimento delle depressioni nord atlantiche sull’Europa occidentale.

A quel punto lo smantellamento del blocco anticiclonico avverrebbe anche su di noi e potrebbe avvenire in modo traumatico. Perché diciamolo, gli eccessi di caldo di questo periodo potrebbero facilitare l’approfondimento di pericolosi vortici ciclonici nel cuore del Mediterraneo.

Si tratta di strutture altamente imprevedibili e che potrebbero svilupparsi anche con un minimo apporto d’aria fresca. Figuriamoci se dovesse arrivare un vero e proprio affondo depressionario.

Fatto sta che novembre, com’è giusto che sia, dovrebbe portarci l’Autunno. Quello vero, quello del fresco e dei primi freddi, quello delle piogge anche abbondanti. Con la speranza, ovviamente, che non accadano disastri.