Guardare le proiezioni a lungo termine è snervante. Lo è anche per noi, che giornalmente osserviamo i modelli matematici cercando di capire come e quando verrà smantellato il blocco anticiclonico. Sì, siamo alla ricerca della svolta meteo climatica che possa mettere fine a una situazione davvero eccezionale.

Le temperature che stiamo raggiungendo questi giorni hanno dell’incredibile. Oltre 30°C in varie zone d’Italia e siamo a ridosso di novembre. Quindi nel pieno della maturità autunnale, quindi verso un mese che teoricamente ci dovrebbe portare molte piogge. Piogge che sarebbero dovute arrivare a ottobre, ma che invece continuano a latitare eccezion fatta per l’attuale perturbazione del Nord Italia.

Ma allora quand’è che arriverà il cambiamento? Purtroppo c’è il rischio che anche novembre esordisca all’insegna dell’Alta Pressione. Non solo, potrebbe insistere per tutta la prima settimana del mese, addirittura potrebbe andare anche oltre. Come si fa a sostenerlo? Beh, dobbiamo necessariamente guardare le proiezioni dei centri di calcolo internazionali e dopo aver cercato faticosamente di indicarci una strada “atlantica” sono tornati mestamente sui loro passi.

Le temperature? Beh, anche quelle rischiano di persistere al di sopra delle medie stagionali. Salvo una temporanea contrazione nel fine settimana, da confermare, potrebbero poi risalire per restare su valori superiori alle medie stagionali anche per tutta la prima settimana di novembre.

Viene da chiedersi cosa succederà nel momento in cui arriverà una perturbazione. Ancor peggio se dovesse giungere una depressione nord atlantica. Con tutta l’energia termica che si sta accumulando sul Mediterraneo potremmo assistere a ondate di maltempo preoccupanti. Soprattutto per l’intensità, che ancora una volta potrebbe portare amare sorprese.