Come in una sorta di caldo letargo, l’atmosfera si è letteralmente assopita sotto il calore di una vera e propria cupola di alta pressione che proprio in questi giorni si sta ulteriormente rinforzando pronta a mantenere condizioni di totale stabilità su tutto il nostro Paese, da Nord a Sud.

Nei giorni scorsi l’Autunno aveva provato l’ennesimo tentativo di conquistare il bacino del Mediterraneo, ma i suoi effetti si sono presto spenti dopo aver interessato alcune regioni del Nord con qualche pioggia ed un contesto climatico ovviamente meno caldo rispetto al resto d’Italia.

Ora però l’alta pressione di matrice africana estenderà la sua stabile e calda influenza anche alle regioni del Nord ed il meteo, gioco forza, tornerà tranquillo anche su questi settori dove pure le temperature nono staranno certo ferme a guardare.

Insomma, pare evidente come pure i prossimi giorni si presenteranno all’insegna del caldo bel tempo anche se il nostro territorio assai variegato mostrerà alcune differenza tra le diverse aree geografiche.

Partiamo dal Nord ad esempio, dove per prima cosa avremo temperature meno elevate rispetto al resto del Paese. La ragione andrà ricercata non solo nella maggior distanza rispetto al centro motore dell’alta pressione e dunque dal nord Africa, ma anche da un’atmosfera che sarà spesso appannata da dense foschie e banchi di nebbia che avvolgeranno però le sole zone pianeggianti.

Cieli più puliti, limpidi in un contesto ben più caldo invece si registreranno sulle regioni del Centro-Sud ma in particolare sulle due isole maggiori dove le colonnine di mercurio saliranno verso valori tipicamente estivi con picchi anche prossimi se non addirittura superiori ai 30°C. I termometri si fermeranno invece intorno ai 27/28°C sul resto del Sud e su gran parte del Centro.

Al Nord, come già anticipato, il caldo sarà meno invadente e le temperature massime non saliranno oltre la soglia dei 25/26°C, valori tuttavia davvero elevati per il calendario.

Nei prossimi aggiornamenti ci concentreremo su quanto durerà questo ennesimo colpo di coda estivo. Restate con noi!

Ma per finire, già ieri, ma anche oggi vi parleremo anche di quanto, questa non estate, un non autunno cederanno il passo ad un cambiamento delle condizioni meteo anche con la