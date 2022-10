Nulla fare! L’autunno non ne vuole proprio sapere di imporsi sul bacino del mediterraneo. Nonostante tra Mercoledì e Giovedì transiterà un’intensa perturbazione, dopo il suo allontanamento previsto in quel di Venerdì, l’alta pressione nord africana comincerà a spingere il suo baricentro verso l’Italia le cui conseguenze potete ben immaginare quali saranno.

A cavallo del fine settimana infatti, si andrà ad approfondire un vortice ciclonico al largo delle coste del Portogallo. Come nelle più classiche ondate di calore estive, tale vortice richiamerà aria molto calda dal Nord Africa che non farà altro che alimentare un promontorio di alta pressione che giorno dopo giorno si estenderà verso il nostro Paese. Tranquilli, non toccheremo i tanto temuti 40°C.

Già tra Sabato 15 e Domenica 16 l’atmosfera darà evidenti segnali di un ritorno alla stabilità anche se non mancheranno alcuni disturbi dovuti a un po’ di nubi sparse e a qualche fitto banco di nebbia sulla Val Padana segnatamente in tarda notte e nelle ore prossime all’alba. In questo frangente le temperature inizieranno a guadagnare qualche punticino in particolare sulle due isole Maggiori e al Sud.

Ma la nostra attenzione si concentra soprattutto ai primi giorni della prossima settimana quando un caldo promontorio anticiclonico avvolgerà praticamente tutto l’Intero Paese con tempo stabile, soleggiato e temperature nuovamente troppo miti per la stagione.

Verso metà settimana infatti, le isole Maggiori e molti angoli del comparto tirrenico torneranno a registrare valori davvero troppo elevati per il periodo con punte anche prossime ai 27/28°C. Tuttavia le colonnine di mercurio saliranno di alcuni gradi anche sul resto del Paese e anche qui si attesteranno ben superiori ai nostri standard climatici del periodo.

Insomma, l’Autunno sembra ancora lontano e a confermare questa tesi ci pensa anche la durata di questa sorta di nuova ottobrata. Se tutto verrà confermato infatti, il bel tempo e il caldo fuori stagione potrebbero durare praticamente per l’intera prossima settimana.

Rimaniamo comunque in attesa di vedere se nei prossimi giorni ci saranno nuovi sviluppi sul fronte previsionale.