Fa caldo, troppo caldo! E pensare che gli altri anni, in questo periodo, si indossavano già indumenti ben più pesanti e spesso si era costretti a tenere un ombrello a portata di mano. Insomma, c’era l’Autunno, o meglio, c’era una volta l’Autunno visto che sono ormai settimane che l’atmosfera risulta ben lontana dal seguire i canonici parametri climatici del periodo.

Le fredde ed uggiose giornate autunnali rimangono infatti confinate a latitudini più settentrionali rispetto al mare nostrum dove l’atmosfera è invece avvolta da una calda coperta che prende le sue origine direttamente dal cuore del continente africano. A conti fatti ci troviamo all’interno di un’atmosfera in totale crisi d’identità contrassegnata da giornate stabili e soprattutto eccezionalmente calde per il calendario. D’altronde questi sono gli effetti delle alte pressioni africane.

Tuttavia, dagli ultimi aggiornamenti in nostro possesso, pare intravedersi la famosa luce in fondo al tunnel, piccoli spiragli verso un ritorno dell’Autunno anche se bisognerà attendere ancora parecchio prima di poter confermare tale ipotesi.

Se tutto verrà confermato però, l’alta pressione africana potrebbe entrare in crisi verso metà della prossima settimana a causa di un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa pronto ad attraversare, da Nord a Sud, tutto il Bel Paese.

Difficile al momento confermare tale tesi e soprattutto capire se sarà un evento a sé o se si rivelerà finalmente un serio guasto nel motore inceppato della nostra atmosfera che potrebbe così ritrovare il giusto atteggiamento rispetto al calendario.

Non ci resta dunque che attendere gli eventi e nel frattempo goderci il lungo ponte di Halloween che ci regalerà giornate perfette per una bella gita fuori porta. Unica eccezione saranno le possibili nebbie in formazione di notte e nella prima parte del mattino a carico come sempre della Valle Padana e di alcuni angoli interni del Centro. Per il resto sembrerà di essere ancora in Estate!