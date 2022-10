Autunno? Nulla di fatto! Nonostante le correnti oceaniche stiamo provando in tutti i modi di farci piombare in pieno Autunno, le alte pressioni sembrano ancora forti in grado così di inibire tutte le ingerenze più fresche ed instabili.

Nell’immediato futuro intanto ci attendiamo il transito di nuova perturbazione che porterà tanta pioggia al Sud, sulle due isole Maggiori e parte del Centro. Tuttavia nemmeno questo nuovo guasto del tempo sarà in grado di pilotarci in un contesto definitivamente autunnale. Anzi, per la stagione delle brulle sfumature, le cose sembrano complicarsi ulteriormente.

Sul finire della settimana infatti, dopo una breve parentesi di convalescenza, l‘atmosfera sembra destinata a trovare una rediviva stabilità grazie ad una rimonta dell‘alta pressione nord africana alimentata come sempre da masse d’aria calda richiamate a loro volta da un vortice ciclonico al largo delle coste del Portogallo.

Si tratta del medesimo meccanismo che innesca le tanto temute ondate di calore africano che in questi ultimi anni sono ormai divenute il leitmotiv delle nostre Estati. Tranquilli, non toccheremo di certo valori prossimi ai 40°C, tuttavia se l’alta pressione africana riuscirà nel suo intento, dobbiamo attenderci sicuramente una fase meteo-climatica ben lontana dall’essere autunnale.

Nel corso del weekend infatti, il tempo potrebbe tornare ben stabile e soleggiato da Nord a Sud e con temperature massime in generale aumento con picchi ben superiori alla media stagionale del periodo. Una sorta di seconda ottobrata per intenderci.

Attenzione però in quanto, come avrete notato, stiamo usando il condizionale e questo perché i centri di calcolo internazionali non hanno ancora trovato una precisa e soprattutto comune linea di tendenza. Sarà dunque necessario attendere ancora e vedere se sarà davvero confermato questo nuovo schiaffo all’Autunno!