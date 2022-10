Si sta per chiudere la fase di tempo instabile che ha portato ad una parvenza d’Autunno su alcune regioni del nostro Paese a causa di un vortice ciclonico che ha colpito soprattutto le regioni del Sud e parte del Centro con piogge a tratti anche abbondanti e forti temporali.

Ora la pressione inizia ad aumentare e dopo un Sabato e una Domenica tutto sommato già abbastanza tranquilli, ecco che con l’inizio della nuova settimana l’anticiclone africano si farà sempre più invadente sull’area del Mediterraneo. Siamo così destinati a vivere una sorta di seconda ottobrata in quanto il meteo si manterrà sempre più stabile e con temperature in deciso aumento.

La fase più calda e stabile la vivremo soprattutto tra Martedì 18 e Giovedì 20 quando di nubi se ne vedranno ben poche e le temperature riusciranno a salire fino a toccare addirittura valori prossimi alla soglia dei 30°C. Temperature così alte per la stagione le registreremo principalmente sulle due isole Maggiori anche se un deciso aumento termico si avvertirà anche sul resto del Paese con punte intorno ai 24/26°C.

Dobbiamo però tenere conto che non siamo più in piena estate e in questo periodo dell’anno la presenza dell’alta pressione favorisce lo sviluppo di fitti banchi di nebbia che potranno avvolgere, specie in prima mattina, molte aree della Val Padana, le zone interne del Centro e le coste dell’alto Tirreno. Tra la Toscana e la Liguria, a causa dell’elevato tasso di umidità, potranno anche formarsi numerosi addensamenti di nubi basse che potrebbe anche dar luogo a deboli episodi di pioviggine.

A questo punto la domanda nasce spontanea; quanto durerà questa nuova fase di tempo stabile e caldo? Secondo gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso qualcosa potrebbe cambiare sul finire della settimana. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.