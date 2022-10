C’è un cambiamento di circolazione atmosferica in Europa che si vedrà già questa settimana, quando transiteranno delle perturbazioni nel Mediterraneo centro occidentale e anche l’Italia, dove in varie località tornerà finalmente a piovere. Inoltre, avremo un sensibile abbassamento della temperatura rispetto ai valori registrati questi giorni. Insomma, sembrerebbe l’avvio dell’autunno, ma non siamo d’accordo sul vero avvio stagionale, perché si prospetta un nuovo ulteriore cambiamento che porterà l’ingresso di un anticiclone.

Abbiamo parlato nel titolo di “NOVEMBRATA”, una definizione nuova per evidenziare che qualcosa di estremamente anomalo è all’orizzonte di Novembre, e che viene prospettato dai modelli matematici di previsione l’espandersi di un anticiclone nella prossima settimana. Non farà caldo come è avvenuto ultimamente, le temperature saranno sicuramente inferiori, e laddove c’è stato un eccezionale rinvio nell’accensione dei termosifoni, stavolta invece non ci sussisterà perché il freddo autunnale comincerà a farsi sentire nonostante le giornate soleggiate e i pomeriggi saranno miti, ma non caldi come è successo ultimamente. Al Sud Italia, parte della Sardegna ed in Sicilia, però si potranno toccare temperature massime anche superiori ai 20 gradi, ciò a dimostrazione di un’estrema mitezza.

Ecco che continueranno a manifestarsi condizioni meteo di anomalia estrema in Italia e gran parte dell’Europa, mentre ad est ci sono delle novità in programma che porteranno il gelo, dove la prossima settimana sono attese nevicate in pianura. Da quelle parti si passerà da una situazione meteo di non autunno, ai primi rigori dell’inverno.

Un inverno che potrebbe iniziare bene per le proiezioni meteo climatiche che vanno fino a circa 46 giorni di validità, tra cui quelle prospettate anche dal centro meteo europeo, rivolte ad un raffreddamento verso temperature secondo la media di tutta la parte europea della Russia, oltre che dell’Europa dell’est. Ma con un fine mese e i primi di dicembre che vedrebbero temperature sotto la media (quindi freddo) nei Balcani e in Valle Padana. Sono attese per fine mese e i primi di dicembre, temperature nella media in quasi tutta Italia.

Insomma, l’inverno potrebbe piombare improvviso dopo questo strano non autunno, dove però arriveranno anche le precipitazioni che dopo un primo evento in questa settimana, dovrebbero tornare in Italia, abbastanza più avanti, forse dopo metà Novembre.

Alta pressione, clima più mite rispetto alla norma, bel tempo, anche se stavolta verranno le nebbie in Pianura Padana, il meteo non sarà tipico di Novembre, da qui la definizione di una NOVEMBRATA.

Ora come ora dobbiamo evidenziare che comunque la pioggia ci serve assolutamente perché la siccità in varie regioni italiane tenderà ad acuirsi, perché questa settimana pioverà ancora una volta nei medesimi territori dove è piovuto da Settembre, e soprattutto in prossimità delle zone costiere. Pioverà molto anche sulla fascia dei laghi lombardi. Insomma, pioverà di nuovo abbondantemente negli stessi luoghi.

Ma ora come ora, c’è il rischio di anomalie meteo climatiche per temperatura, nuvolosità, vento, pioggia e neve.