Il Vortice Polare da un mese ha iniziato a formarsi per la stagione meteorologica 2022/2023, ma ecco che sta già affrontando il suo primo evento dirompente di perdita di forza.

I forti sistemi di bassa pressione nella più bassa atmosfera (troposfera) invieranno energia verso l’alto nella stratosfera, influenzando il Vortice Polare e interrompendo il suo primo processo di sviluppo.

Avremo o uno split polare o un’espansione verso sud del vortice, presumibilmente con effetti tangibili nella metà di Ottobre e subito dopo, con il presupposto di dare maltempo e freddo precoce in Europa.

Questi primi processi di interruzione del Vortice Polare possono avere un effetto importante man mano che ci avviciniamo all’inverno. Il meteo invernale è fortemente influenzato dal Vortice Polare stratosferico. Quindi è di importanza primaria conoscere in quale forma e forza avremo il Vortice Polare, soprattutto in prossimità dell’Inverno e durante la stagione fredda.

Ma oltre a influenzare direttamente il Vortice Polare, le anomalie di pressione nei prossimi giorni/settimane metteranno in moto anche un altro processo che può essere ancora più dirompente per la circolazione polare invernale. Per l’Europa parliamo dalla NAO che potrebbe essere fortemente negativa come prospettato, per altro, dalle previsioni stagionali.

Sulla base delle attuali proiezioni, la neve in ottobre sul Nord Europa, le basse quote delle Alpi, se non persino nei rilievi della Penisola potrebbe significare più neve e freddo in inverno, già perché sono previsioni supportate dalle spesso citate proiezioni stagionali, le quali prospettano ben altri danni quest’anno, considerando poi pure il gravissimo problema energetico del nostro Continente.

In passato, dopo la metà di Ottobre, il Vortice Polare indusse verso parte dell’Europa ed anche in Italia, precocissimi eventi meteo invernali, con nevicate anche in pianura nel Nord Italia, talvolta anche abbondanti come fossimo in pieno inverno.

E anche se c’è il riscaldamento globale potremmo avere eventi meteo analoghi, ed anzi, secondo vari studi, il cambiamento climatico li accentuerebbe, esasperandoli.