Fa tanto caldo, le temperature sono decisamente superiore alla media, frattempo una perturbazione ha raggiunto la Francia occidentale e la Spagna, dove si sono aggiunte anche nubi imponenti derivanti dal contrasto di aria fredda del Nord Atlantico con le temperature elevate preesistenti. Da qui lo sviluppo anche di temporali.

In Italia avremo ancora delle belle giornate, un cambiamento meteo si prospetta per il 1° novembre sulla parte più occidentale del Nord, che poi gradualmente tenderà ad espandersi su buona parte delle altre regioni settentrionali e iniziare a dar noie gradualmente nel resto del Paese. Sarà l’inizio di quel cambiamento che spazzerà via, per ora, questo clima così assurdo, con temperature stratosferiche, assolutamente molto superiori alla media tipica di questo periodo dell’anno.

Ma anche i primi giorni di novembre vedranno temperature molto elevate, in aggiunta c’è il Mar Mediterraneo, soprattutto quello centro-occidentale, con temperature fortemente anomale, perché superiori alla media.

Come più volte abbiamo detto, temperature elevate dell’aria, ma soprattutto mari caldi, costituiscono energia da cedere a eventuali aree di bassa pressione e perturbazioni, esaltandone la loro intensità.

La perturbazione che viene da ovest, transiterà in un’area di alta pressione, e solo al Nord darà qualche precipitazione. Non ci aspettiamo un generale maltempo, ma precipitazioni sparse. Però, la temperatura comincerà a scendere anche decisamente su questa parte d’Italia.

Invece, nella seconda parte della settimana, un nuovo impulso di aria instabile giungerà sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo, influenzerà parzialmente il Nord Italia, ma invece andrà a generare un minimo di bassa pressione, ovvero un’area ciclonica verso le Baleari, che poi si porterà verso la Sardegna e le regioni tirreniche. Avremo quindi un peggioramento con la formazione di aree temporalesche anche di forte intensità sparse soprattutto sulle regioni tirreniche e la Sardegna.

Tale evento meteo sarà produrrà un cambiamento importante del tempo, che aprirà la via ulteriori impulsi di aria fresca da ovest che successivamente daranno origine un ulteriore area ciclonica, probabilmente più intensa è foriera di temporali e precipitazioni. Ormai la temperatura comincerà a scendere, ma sarà ancora superiore alla media, in quanto la prima decade di novembre è più fresca rispetto all’ultima di ottobre.

Con novembre si realizza in Italia un deciso raffreddamento che soprattutto sulle regioni settentrionali diventa marcato, ciò lo dice la climatologia. Ed ecco quindi che avremo un cambiamento che viene dettato sia da una modifica non definitiva delle correnti che transiteranno sull’Italia, ma soprattutto dall’avanzare della stagione.

E allora godiamoci questo scorcio di clima mitissimo ancora per qualche giorno, perché poi il meteo cambierà.