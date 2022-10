Dov’è finito l’Autunno? Questa è sicuramente la domanda che molti di noi giustamente si pongono visto e considerato che stiamo oltrepassando la metà di Ottobre e del vero Autunno proprio non vi è traccia. Si è vero, su alcune regioni del Paese in questi ultimi giorni il meteo ha fatto un po’ i capricci, ma al momento la situazione volge già verso un ritorno alla stabilità atmosferica e soprattutto con temperature ben al di sopra della media climatologica del periodo.

La ragione va ricercata in un promontorio di alta pressione di matrice africana che soprattutto con l’inizio della prossima settimana avvolgerà con il suo carico di calda stabilità atmosferica tutto il nostro Paese.

I primi segnali li registreremo già a cavallo del fine settimana specialmente sulle regioni del Sud e del Centro dove i cieli si manterranno spesso sgombri da nubi, mentre al Nord avremo qualche disturbo dovuto a nebbie e nubi basse.

Ma la nostra attenzione si concentra su quanto accadrà nel corso della prossima settimana. Tra Martedì 17 e Giovedì 19 l’anticiclone africano sarà accompagnato da condizioni meteo decisamente stabili su gran parte del Paese e con temperature in generale aumento. Basti pensare che su alcuni tratti interni delle isole Maggiori le colonnine di mercurio potranno sfiorare anche i 30°C.

Ma un’atmosfera quieta e molto calda per la stagione, avvolgerà anche il resto del Paese con valori termici che oscilleranno intorno ai 27/28°C al Sud e i 25-26°C al Centro Nord. Stiamo parlando di valori mediamente superiori di 5/6°C agli standard del mese di Ottobre.

Detto ciò, la domanda nasce spontanea; quando finirà questa ennesima fase di caldo anomalo? A darci una risposta a questo annoso quesito ci pensano i centri di calcolo che prevedono un cedimento dell’alta pressione già su Venerdì anche se il tempo si manterrà comunque abbastanza stabile nonostante il ritorno di un po’ di nubi al Nord. Insomma, niente pioggia all’orizzonte.

Per vedere invece un possibile e più importante cambiamento sul fronte meteo climatico bisognerà attendere, con tutta probabilità, l’inizio della successiva settimana quando dal Nord Europa un vortice ciclonico farà di tutto per riportare sul nostro Paese un autunno che per ora proprio non c’è!