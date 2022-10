Condizioni meteo destinate a cambiare nel corso del fine settimana. Non sembrano esserci particolari dubbi riguardo a ciò, anche se in presenza di un’Alta Pressione capace di rispedire al mittente tutti i tentativi di assalto fin qui registrati c’è da andarci molto cauti.

I modelli previsionali stanno, da giorni, indicando la rotta. Nel corso del fine settimana, infatti, dovrebbe transitare una massa d’aria fresca instabile proveniente dal Nord Atlantico e gli effetti potrebbero essere dirompenti. Sia in termini di precipitazioni, sia in termini di temperature.

Non sarà un peggioramento organizzato, non sarà una classica perturbazione atlantica, come detto si tratterà di una massa d’aria fresca instabile che approfitterà di un indebolimento della struttura anticiclonica per transitare su gran parte delle nostre regioni. Sulla traiettoria esatta vi sono ancora dei dubbi, pertanto non possiamo essere precisi su entità e distribuzione delle piogge.

Però possiamo dirvi che i contrasti termici, com’era prevedibile, potrebbero essere imponenti e in tal senso ci aspettiamo fenomeni piuttosto forti. Temporali, per capirci, così come grandinate, colpi di vento e i soliti nubifragi. Con la speranza che non ci siano danni. A questo punto, però, la domanda è la seguente: sarà vera svolta.

Al momento quel che possiamo dirvi è che i vari centri di calcolo stanno dipingendo scenari nuovamente anticiclonici. Passata la “buriana” la struttura anticiclonica potrebbe riprendere il sopravvento, portandoci un miglioramento e conseguentemente altre giornate di bel tempo. E’ evidente che se così fosse la vera svolta stagionale verrebbe procrastinata ancora.

La speranza è che la botta del fine settimana sia in grado di cambiare le carte in tavola, ovviamente a livello di circolazione continentale. Speranza che dobbiamo cavalcare, anche perché ipotizzare un altro lungo periodo di bel tempo non è possibile. Non sarebbe salutare, già non lo è quanto sta accadendo figuriamoci se dovessimo proseguire anche a novembre sui binari della stabilità atmosferica.