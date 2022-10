Un Autunno che al momento si è travestito d’Estate. Non una novità, ormai ci abbiamo fatto il callo, parlare di certe condizioni meteo climatico è diventato normale (anche se di normale ci sarebbe ben poco).

Certo, se vogliamo che qualcosa cambi dobbiamo attendere che l’impianto circolatorio europeo – non solo – cambi drasticamente marcia. L’accelerazione stagionale potrebbe essere dietro l’angolo e rischiamo di passare improvvisamente all’Inverno.

Le correnti atlantiche potrebbero prendere il sopravvento nelle prossime 2 settimane, ma osservando attentamente i modelli previsionali abbiamo notato una modifica sostanziale della circolazione atmosferica. Modifica che, se confermata, potrebbe spalancare le porte a scambi meridiani di una certa rilevanza.

Per chi non lo sapesse con termine “scambi meridiani” intendiamo il movimento di grandi masse d’aria lungo i meridiani. Significa che l’aria calda punterebbe verso nord, sostenuta da spinte anticicloniche in quella direzione, di contro l’aria fredda avrebbe modo di dirigersi verso sud.

Ovvio, non stiamo parlando di freddo tale da far nevicare a bassa quota, ma di certo il caldo anomalo di questi giorni diventerebbe un lontano ricordo. Ricordate cosa accadde l’anno scorso a fine novembre? All’epoca nevicò a quote collinari in varie zone d’Italia, prematuramente, diciamo che come dinamica potrebbe avvicinarsi tanto anche se poi a livello termico ci sarebbero delle differenze importanti.

Il periodo, a nostro avviso, potrebbe essere quello a cavallo tra la conclusione della prima settimana e l’inizio della seconda settimana di novembre. Ricordiamoci queste date, perché l’Autunno potrebbe accelerare con forza.

In realtà l’accelerazione potrebbe esserci già prima, ma per mano delle perturbazioni atlantiche e quindi con l’arrivo delle vere piogge. Piogge di cui abbiamo bisogno, su questo siamo tutti d’accordo. Abbiamo bisogno di precipitazioni serie, senza eccessi, precipitazioni che possano aiutarci a lenire la siccità che in alcune regioni sta diventando davvero insostenibile.