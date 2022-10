Chiedersi quando cambierà il tempo, inteso ovviamente come condizioni meteo, è normale. Chiederselo in questo periodo oltre che normale è una necessità. Perché l’Autunno, conosciuto da tutti come una stagione con certe caratteristiche, non s’è visto.

Dire che c’è stato Autunno, secondo noi, non è corretto. Poi sì, anche le rimonte anticicloniche fanno parte di questo periodo e magari persino rimonte anticicloniche durature. Però, ricordiamolo, ha piovuto male. In alcuni casi troppo, in altri nulla.

Ed allora quand’è che arriveranno le perturbazioni atlantiche? Quand’è che le temperature cominceranno a scendere e a ricordarci che all’Inverno non manca poi tanto?

I centri di calcolo internazionali sembrano darci una data o meglio, sembrano consegnarci un periodo. Dovrebbe trattarsi dell’ultima settimana d’ottobre. Giorno più giorno meno non importa, trattandosi evidentemente di proiezioni a lungo termine le correzioni di tiro ci saranno. L’importante è che il trend venga confermato, poi si farà il resto.

Per ora possiamo dirvi che il cambiamento, anzi la vera e propria svolta, potrebbe giungere per mano dell’Oceano Atlantico. Inevitabile, verrebbe da aggiungere, ma visto l’andazzo degli ultimi anni non è poi così scontato. La dinamica dovrebbe far sì che il flusso perturbato oceanico si diriga verso le nostre regioni, innescando una fase di variabilità tipica di questo periodo.

Anzi, c’è chi punta con maggiore decisione verso un peggioramento ben più severo complice un affondo depressionario nel cuore del Mediterraneo. Tale ipotesi porterebbe a una vera e propria accelerazione della stagione autunnale, il che ci sta considerando che a quel punto saremmo a fine ottobre.

Che aggiungere ancora? Nulla, possiamo solamente augurarci che il trend venga confermato e che la staticità anticiclonica lasci finalmente spazio alla dinamicità autunnale.