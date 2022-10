Piaccia o non piaccia, stiamo vivendo una situazione meteo climatica eccezionale. Vari siti meteorologici europei stanno dando ampio risalto all’ondata di caldo che sta coinvolgendo mezzo continente.

Qui da noi, lo sappiamo, le temperature sono aumentate di parecchi gradi e all’orizzonte si prospettano ulteriori rialzi. Ma spostandoci verso ovest, direzione Spagna-Francia, la colonnina di mercurio è letteralmente impazzita. Vi facciamo una domanda: è mai possibile che a metà ottobre si possano raggiungere, o addirittura superare, 30°C di massima?

Qualcuno probabilmente risponderà sì, altri potrebbero dirvi che certe situazioni si verificavano anche in passato. Vero, ma in primis la durata non era certo paragonabile alle ondate di caldo autunnali degli ultimi anni, poi vogliamo aggiungere che le anomalie termiche sono realmente assurde?

L’agenzia meteorologica spagnola, giusto per dirvene una, ha pubblicato dati sulle massime raggiunte e sulle conseguenti anomalie termiche. Beh, sappiate che si parla di qualcosa come 10-15°C in più a seconda delle zone. Idem, o quasi, in Francia.

Anche da noi non si scherza mica e si scherzerà ancora meno nei prossimi giorni. Sì, perché la configurazione barica non ha la minima intenzione di cambiare, anzi al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori affluirà aria ancor più calda di matrice subtropicale. Ecco spiegato il motivo per cui si parla d’Estate, non certo di Autunno.

Purtroppo fintanto che il blocco anticiclonico non verrà smantellato ci sarà poco da fare. Siamo in presenza di uno di quei blocchi estremamente coriacei, dovuto essenzialmente al particolare impianto circolatorio europeo che vede le depressioni atlantiche sprofondare in pieno Atlantico. Ecco, fin tanto che gli affondi depressionari punteranno a ovest delle Azzorre scordiamoci cambiamenti degni di tal nome.

Rimandiamo l’Autunno a data da destinarsi, chissà che novembre possa essere il mese della vera svolta, altrimenti saranno davvero dolori. Per tutti.