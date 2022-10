METEO SINO AL 27 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il flusso umido atlantico lambisce marginalmente l’Italia, influenzando il meteo principalmente al Nord con qualche pioggia o temporale. Poco o nulla cambia al Centro-Sud, in quanto resta predominante l’anticiclone africano che anzi tenderà a rinforzarsi ulteriormente nel corso dell’imminente weekend.

Il caldo appare addirittura destinato ad aumentare soprattutto al Centro-Sud, a causa di una più diretta azione dei flussi africani. Le temperature saliranno addirittura in alcuni casi verso valori diurni di stampo estivo, spingendosi persino sopra i 30 gradi in alcune aree della Sardegna, poco meno in Sicilia e Puglia.

Non saranno temperature da record, ma ciò che sorprende maggiormente è la persistenza di questo caldo fuori stagione. Il grande caldo anomalo dominerà anche all’inizio della nuova settimana in particolare al Centro-Sud con clima dal sapore tardo estivo, mentre il Nord sarà lambito da fronti atlantici che convoglieranno nubi irregolari con qualche pioggia specie su Alpi ed Alta Val Padana.

Questo scenario si manterrà quasi immutato forse sin verso gli ultimi giorni di ottobre, quando l’anticiclone africano potrebbe mostrare i primi cenni di indebolimento. Tutto il Centro-Sud e l’Emilia Romagna godranno di clima tardo estivo per svariati giorni, con picchi termici ancora molto elevati per il periodo. L’autunno sarà costretto ad attendere in disparte.

NEL DETTAGLIO

Sabato 22 Ottobre: la perturbazione di venerdì insisterà ancora tra Lombardia e Triveneto, specie su rilievi ed aree pedemontane, ma anche sul Levante Ligure con qualche rovescio occasionalmente forte. Locali rovesci sono attesi anche sull’Alta Toscana, mentre nuvolaglia irregolare interesserà le restanti regioni centrali tirreniche. Soleggiato o velato sul resto d’Italia.

Domenica 23 Ottobre: altra nuvolosità a tratti compatta porterà isolati piovaschi al Nord-Ovest, mentre nubi sparse si alterneranno a schiarite sul Nord-Est. Sole e caldo al Centro-Sud, a parte qualche annuvolamento sull’alto versante tirrenico.

Lunedì 24 Ottobre: avvio di settimana con passaggio di altri rovesci tra Alpi e alta Val Padana, mentre il bel tempo dominerà incontrastato al Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: ancora caldo anomalo notevole al Centro-Sud. Qualche disturbo al Nord e sulla Toscana, ma nessun cambiamento significativo è in vista sin verso gli ultimi di Ottobre.