METEO SINO AL 7 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Gli ultimi strascichi d’instabilità interessano il Centro-Sud, ma da ovest avanza impetuoso l’anticiclone che riporterà meteo ovunque soleggiato fin dalla giornata di domenica. Le temperature risaliranno di diversi gradi, portandosi anche al di sopra delle medie stagionali, dato l’afflusso di masse d’aria di matrice subtropicali in seno al campo anticiclonico.

La presenza del campo di alta pressione si consoliderà ad inizio settimana e durerà probabilmente per diversi giorni, dando luogo alla tipica ottobrata romana con clima diurno particolarmente mite. Solo l’Arco Alpino ed i versanti adriatici saranno lambiti da iniziali infiltrazioni d’aria fresca dai quadranti settentrionali, ma senza alcuna particolare conseguenza.

Il dominio anticiclonico sembra poter rafforzare la sua supremazia attorno a metà settimana, quando raggiungerà l’apice. Sole e clima mite prevarranno quasi ovunque, ma non mancheranno nebbie e nubi basse su valli e pianure, specie al Nord, come tipico in autunno dei persistenti anticicloni che portano al ristagno dell’aria umida nei bassi strati.

Novità potrebbero aversi solo sul finire della settimana quando il flusso atlantico potrebbe riportarsi via via a latitudini più basse, erodendo così l’anticiclone anche sull’Italia, a partire dal Settentrione. Il tempo si potrebbe deteriorare con arrivo di nubi più compatte e qualche piovasco sulle regioni di Nord-Ovest.

NEL DETTAGLIO

Domenica 2 Ottobre: il sole prevarrà su tutta Italia. Addensamenti si limiteranno ad interessare le Alpi centro-orientali di confine, ma anche il settore tra Levante Ligure ed Alta Toscana con qualche possibile debole precipitazione. Temperature in deciso aumento.

Lunedì 3 Ottobre: generale bel tempo con nubi sui settori alpini orientali di confine e sul Basso Tirreno. In giornata temporanei addensamenti anche sui versanti adriatici, con isolati piovaschi.

Martedì 4 Ottobre: persiste tempo soleggiato, con qualche addensamento sul Nord-Est.

Ulteriori tendenze meteo: dominio anticiclonico in ulteriore consolidamento, con temperature diurne miti. Attese maggiori nebbie nottetempo e al primo mattutino sulle pianure del Nord e valli interne del Centro Italia.