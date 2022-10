METEO SINO AL 24 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è protetta da un potente campo anticiclonico, con meteo stabile e clima caldo per il periodo. La presenza dell’alta pressione è la naturale risposta ad una profonda bassa pressione presente ad ovest delle Isole Britanniche. Questo vortice riuscirà pian piano ad avanzare verso est in direzione dell’Europa Centrale, con ripercussioni evidenti anche sull’Italia.

La coda di un fronte atlantico riuscirà infatti a piegare in parte l’anticiclone in corrispondenza delle regioni del Nord Italia. Qualche pioggia arriverà dapprima al Nord-Ovest e poi su buona parte del Settentrione nella giornata di venerdì. Si tratterà di precipitazioni localmente abbondanti ed utili ad alleviare la siccità che ancora imperversa sulle regioni del Nord.

Poco o nulla cambierà sul resto d’Italia, in quanto l’anticiclone non intende mollare la presa sul Mediterraneo. Precipitazioni fugaci lambiranno appena le regioni centrali in avvio di weekend, con fenomeni forse un po’ più significativi sull’Alta Toscana. Continuerà a far caldo al Centro-Sud, mentre un fisiologico calo termico interesserà il Nord col maltempo.

Questo guasto meteo avrà carattere temporaneo. Nel corso del weekend si ripristineranno condizioni anticicloniche, con ancora flussi africani che faranno impennare le temperature localmente sopra i 30 gradi in alcune aree del Sud e delle Isole Maggiori. Non sembra esserci al momento ancora nulla in grado di far ripartire l’autunno in grande stile.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 19 Ottobre: predominio del sole, ma non mancheranno addensamenti all’estremo Sud, con qualche isolato piovasco non escluso sulla Puglia meridionale, nonché sulla Calabria tirrenica. Temporanei banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino su pianure e valli del Centro-Nord.

Giovedì 20 Ottobre: aumento della nuvolosità al Nord a partire da ovest, con qualche pioggia in arrivo sui settori alpini occidentali e sull’Alto Piemonte. Tempo soleggiato altrove.

Venerdì 21 Ottobre: piogge diffuse al Nord, anche forti tra Piemonte, Liguria ed Alta Lombardia.

Ulteriori tendenze meteo: il fronte scivolerà attenuato verso il Centro Italia, ma nel corso del weekend l’anticiclone africano tornerà a dominare su gran parte della Penisola.