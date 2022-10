METEO SINO AL 13 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una piccola area di bassa pressione, annidata tra Nord Africa e Mediterraneo Occidentale, condizionerà presto il meteo su parte dell’Italia. Il cambiamento si concretizzerà nel corso del weekend, grazie all’indebolimento ulteriore dell’anticiclone che consentirà l’avanzata del vortice verso levante con il suo carico d’aria instabile.

I primi disturbi si affacceranno fin da sabato, con qualche piovasco sulle Alpi e parte della Val Padana a causa della coda di un fronte in transito sul Centro Italia. Allo stesso tempo l’avvicinamento del blando vortice afro mediterraneo porterà qualche rovescio o temporale in Sardegna, con il peggioramento che entrerà nel vivo nel corso di domenica su altre regioni.

Nonostante l’assenza di una vera e propria perturbazione, quest’area instabile sarà in grado di apportare dei temporali localmente forti, grazie anche al contributo delle acque del mare molto calde. In avvio di settimana l’azione del ciclone mediterraneo sarà ancora più evidente, con precipitazioni che colpiranno in modo più diffuso.

Data la traiettoria, a risentire del maltempo saranno principalmente le regioni meridionali e parte di quelle centrali. In alcuni settori saranno possibili dei nubifragi, con particolare riferimento alla Sicilia e ai settori ionici. Da martedì l’area ciclonica traslerà verso la Grecia, con l’alta pressione che si riaffaccerà verso l’Italia e potrebbe portare, per qualche giorno, prevalenza di bel tempo.

NEL DETTAGLIO

Sabato 8 Ottobre: la coda di un fronte atlantico determinerà precipitazioni su aree alpine e prealpine con nubi estese sul resto del Nord. Resiste il bel tempo altrove, ma con nuvolosità in aumento a partire dalla Sardegna con possibili rovesci tra pomeriggio e sera.

Domenica 9 Ottobre: molte nubi Nord, con precipitazioni più diffuse e probabili tra Lombardia e Nord-Ovest. Rovesci in Sardegna, poi anche su aree interne del Centro Italia e Sicilia occidentale.

Lunedì 10 Ottobre: forte peggioramento al Sud, con temporali intensi prima in Sicilia e sul Basso Tirreno, poi anche sulle aree ioniche. Variabilità sul resto d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: atteso un miglioramento, ma con iniziali strascichi d’instabilità su regioni del medio-basso versante adriatico e Sud Peninsulare.