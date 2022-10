METEO SINO AL 19 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia risente ancora di un vortice mediterraneo, che condiziona il meteo. Le regioni più meridionali sono nella morsa del maltempo per il transito di un impulso temporalesco. Al seguito di questo fronte si attende la progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione, coadiuvato da un respiro caldo subtropicale in quota.

Ci attende quindi un netto miglioramento, anche se con qualche parziale disturbo legato ad infiltrazioni umide. Nel corso del weekend si rafforzerà ulteriormente l’anticiclone, con le temperature destinate ad aumentare in modo significativo su valori che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo.

La colonnina di mercurio sulle Isole Maggiori potrebbe raggiungere picchi anche di 27-28 gradi. L’alta pressione dovrebbe ulteriormente consolidarsi nei primi giorni della prossima settimana, con caldo che si farà ancora più anomalo. Tuttavia la stasi anticiclonica favorirà anche nebbie e locali nubi basse, soprattutto in Val Padana e sulle conche interne del Centro Italia.

Ne conseguirà una nuova ottobrata, che potrebbe essere ben più lunga di quella d’inizio mese, con molti giorni all’insegna della stabilità e delle temperature che saranno quasi da tarda estate. Le perturbazioni atlantiche transiteranno molto a nord e quindi le piogge latiteranno probabilmente fino almeno al 20 Ottobre, peggiorando il contesto siccitoso che ancora affligge parte d’Italia.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 14 Ottobre: subentreranno schiarite al Sud, a parte ulteriori piogge nella prima parte del giorno sul nord della Sicilia, in Calabria e sulla Puglia meridionale. In giornata una certa nuvolaglia si affaccerà, per il transito della parte meno attiva di un fronte atlantico. Qualche debole precipitazione interesserà principalmente l’ovest della Sardegna e i confini alpini.

Sabato 15 Ottobre: tornerà l’anticiclone africano con sole prevalente e clima mite. Nubi medio basse potranno causare qualche debole piovasco tra Levante Ligure ed alta Toscana, mentre locali nebbie si avranno in Val Padana nelle ore più fredde.

Domenica 16 Ottobre: proseguirà il contesto di stabilità, anche se annuvolamenti interesseranno il Settentrione ed il medio-alto versante tirrenico con qualche possibile piovasco al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: il predominio dell’anticiclone africano favorirà una nuova ottobrata nella prima parte della prossima settimana. Avremo sole prevalente con temperature molto miti.