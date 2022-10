METEO SINO AL 15 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Cambia il meteo sull’Italia. Una perturbazione atlantica interessa in parte il Nord, mentre la blanda circolazione ciclonica, generatasi a ridosso delle Baleari, sta causando un peggioramento anche in Sardegna e sui versanti occidentali. Le temperature sono in calo laddove sono presenti nuvolosità e precipitazioni, dopo giornate nel segno del caldo anomalo.

In avvio di settimana l’impulso d’instabilità entrerà ancor più nel vivo, comportando piogge e temporali localmente forti al Nord-Ovest e soprattutto al Centro-Sud. Il contributo delle acque del mar Mediterraneo ancora molto calde favorirà locali nubifragi, più probabili in alcune aree del Meridione e della Sicilia.

La lacuna ciclonica presente sull’Italia sarà alimentata, anche per i giorni successivi, da ulteriori infiltrazioni umide occidentali. Ci attendiamo quindi una fase di spiccata variabilità anche per metà settimana, con alternanza di schiarite a locali acquazzoni. L’assenza di una vera e propria perturbazione farà in modo che i fenomeni tendano a distribuirsi in modo irregolare.

Una probabile recrudescenza dell’instabilità è attesa tra giovedì e venerdì, quando un impulso instabile più incisivo potrebbe colpire il Centro-Sud, prima del ritorno dell’anticiclone. Nel weekend il meteo migliorerà, con temperature in risalita. L’alta pressione potrebbe ulteriormente consolidarsi nei giorni successivi, dando origine ad una nuova fase di caldo anomalo.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 10 Ottobre: piovoso al Nord-Ovest e sull’Emilia, ma con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata. In genere asciutto al Nord-Est. Instabilità anche sul Centro Italia, con rovesci sparsi dapprima sul Lazio e poi sulle zone interne per sconfinare sul versante adriatico. Le precipitazioni diverranno intense al Sud con temporali prima in Sicilia e sul Basso Tirreno, poi anche sulle aree interne appenniniche e settori ionici fino alla Puglia.

Martedì 11 Ottobre: la giornata inizierà con delle piogge più probabili lungo i settori adriatici in un contesto di spiccata variabilità. In giornata non mancheranno acquazzoni a macchia di leopardo su aree interne del Centro-Sud e sulle Alpi Orientali.

Mercoledì 12 Ottobre: tempo più asciutto, ma con rovesci sulle Isole Maggiori ed in modo sporadico su aree interne del Centro-Sud. Nuove piogge giungeranno sulle Alpi e al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: recrudescenza dell’instabilità in Sardegna e poi al Centro-Sud con temporali anche forti sino a venerdì 14. Piogge e rovesci si spingeranno fino alla Val Padana.