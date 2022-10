METEO SINO AL 28 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Torna a rafforzarsi l’anticiclone africano l’Italia, con meteo che assume sembianze persino simil estive, confermate da temperature in grado di spingersi sino a picchi di 30 gradi. L’anomalia termica in quota è d’altronde imponente, con termiche a 1500 metri di quota che si stanno spingendo fin verso i 20 gradi al Sud e sulle Isole, come in un’ondata di caldo estiva.

Il dominio dell’anticiclone e del caldo resterà indiscusso anche per i primi giorni della nuova settimana, perlomeno su gran parte d’Italia. Solo le regioni settentrionali continueranno a trovarsi ai margini dell’anticiclone e quindi risentiranno dell’influenza marginale del passaggio di perturbazioni atlantiche.

Le precipitazioni si limiteranno ad interessare Alpi, Prealpi, aree pedemontane e parte della Val Padana, come fosse uno scenario ancora estivo. A far la differenza è la minore radiazione solare, che non consente alle temperature di impennarsi troppo sulle pianure e sui fondovalle, a causa del ristagno dell’aria più umida nei bassi strati.

Tra mercoledì e venerdì l’anticiclone africano guadagnerà ancora più spazio, confinando le perturbazioni oltralpe. Sole e caldo anomalo continueranno a farla da padrone. Non raggiungeremo forse temperature da record, ma ciò che sorprende maggiormente è la persistenza di questo caldo fuori stagione. Possibili novità potrebbero manifestarsi dal 30-31 Ottobre, ma da confermare.

NEL DETTAGLIO

Domenica 23 Ottobre: tempo uggioso al Nord-Ovest con qualche piovasco, mentre nubi sparse si alterneranno a schiarite sul Nord-Est. Precipitazioni in intensificazione dalla sera sull’Alto Piemonte. Sole e caldo al Centro-Sud, a parte qualche annuvolamento più deciso sull’Alta Toscana.

Lunedì 24 Ottobre: fase più instabile al Nord con rovesci tra Alpi e alta Val Padana, ma anche la Liguria, con fenomeni più intensi tra Alpi, Prealpi e zone pedemontane di Piemonte e Lombardia.

Martedì 25 Ottobre: migliora al Nord, con residui rovesci su Nord-Est e Levante Ligure.

Ulteriori tendenze meteo: il nuovo rinforzo dell’anticiclone africano determinerà uno scenario di stabilità su tutto il territorio. Atteso ancora caldo anomalo notevole al Centro-Sud.