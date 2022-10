METEO SINO AL 4 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il potente anticiclone africano manterrà il proprio dominio durante il weekend, con meteo stabile e diffusamente soleggiato sull’Italia. Le temperature si mantengono ben sopra la media e la maggiore anomalia è legata alla lunga persistenza di questo caldo fuori stagione. In questa fase il caldo più anomalo lo ritroviamo sul Nord Italia.

Nemmeno per il ponte di Halloween ed Ognissanti ci saranno particolari variazioni, pur con prime infiltrazioni umide dai quadranti sud-occidentali che inizieranno ad insidiare il dominio dell’alta pressione. Ne conseguirà il transito di nuvolaglia un po’ più compatta verso le aree alpine e la Liguria, ma ancora senza pioggia.

Il soleggiamento sarà invece incontrastato al Centro-Sud sino ad Ognissanti, con anche un ulteriore lieve aumento delle temperature dovuto a correnti che si disporranno meridionali. L’indebolimento dell’anticiclone africano dovrebbe aprire la strada ad una perturbazione, con prime piogge al Nord ma non si tratterà di fenomeni significativi.

Il pressing delle correnti atlantiche si farà via via più sostenuto, determinando un guasto meteo che potrebbe estendersi a parte del Centro-Nord tra il 3 ed il 4 novembre, con anche un netto calo delle temperature. Nel corso del weekend dovrebbe poi tornare a ristabilirsi almeno temporaneamente l’anticiclone, a conferma di un autunno che stenterà a ripartire in grande stile.

NEL DETTAGLIO

Domenica 30 Ottobre: in genere soleggiato, a parte qualche stratificazione nuvolosa di tipo medio-alto sulle Alpi Occidentali e poi al Nord-Ovest, che offuscherà parzialmente il sole. Parziali addensamenti sono attesi anche tra Sud ed Isole, mentre altrove prevarrà il sereno.

Lunedì 31 Ottobre: giornata all’insegna del bel tempo. Velature e stratificazioni transiteranno al Nord, in Toscana e Sardegna, ma senza conseguenze.

Martedì 1° Novembre: in arrivo nubi più compatte al Nord, con possibili piovaschi al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: peggiora al Nord e Toscana, con qualche pioggia. Una perturbazione più incisiva è attesa per venerdì 4 Novembre.