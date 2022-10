METEO SINO AL 21 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Ormai archiviato il recente maltempo che ha messo sotto torchio il Sud, le condizioni meteo si sono ovunque stabilizzate. La circolazione atmosferica cambia radicalmente connotati, per la rimonta di un campo anticiclonico di matrice subtropicale che apporta stabilità e tepore. Non manca qualche disturbo nuvoloso legato a lievi infiltrazioni d’aria umida.

Le temperature aumenteranno in modo significativo, spingendosi verso valori ben al di sopra delle medie del periodo. La colonnina di mercurio sulle Isole Maggiori potrebbe raggiungere picchi anche di 27-28 gradi. Il caldo sarà poi protagonista anche sul resto d’Italia, specie nelle aree in cui il sole splenderà in modo incontrastato.

Lo strapotere dell’anticiclone diverrà ben più forte nella prima parte della prossima settimana, con temperature in ulteriore locale aumento ed un’enorme bolla calda in quota che abbraccerà buona parte dell’Europa Centro-Meridionale. La stasi anticiclonica favorirà anche nebbie e locali nubi basse, soprattutto in Val Padana.

L’Italia una vera ottobrata, che potrebbe essere ben più lunga di quella d’inizio mese, con molti giorni all’insegna della stabilità e delle temperature che saranno quasi da tarda estate. Questo scenario durerà sino almeno al 20-21 Ottobre, anche se con primi cenni di indebolimento dell’anticiclone sul Nord Italia, a causa di correnti più umide sud-occidentali.

NEL DETTAGLIO

Domenica 16 Ottobre: pur in presenza dell’anticiclone, ulteriori annuvolamenti irregolari interesseranno il Settentrione ed il medio-alto versante tirrenico con qualche possibile goccia di pioggia tra Liguria, Piemonte, Alta Toscana e Friuli. Dal pomeriggio migliora con schiarite via via più ampie.

Lunedì 17 Ottobre: il sole prenderà ovunque il sopravvento, a parte qualche occasionale disturbo nuvoloso tra Isole Maggiori e basso versante tirrenico. Nebbie nottetempo e al primo mattino in Val Padana, che nel sollevamento diurno genereranno qualche strato di nubi basse.

Martedì 18 Ottobre: l’alta pressione si potenzierà ulteriormente, con prevalenza di sole e caldo anomalo da Nord a Sud.

Ulteriori tendenze meteo: piccoli cenni di graduale cambiamento dopo metà settimana riguarderanno il Nord, sole e caldo sul resto della Penisola.