METEO SINO AL 18 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il Mediterraneo Centrale resta in balia di una lacuna depressionaria, alimentata da correnti umide che portano meteo a tratti instabile. Un nuovo impulso temporalesco sta coinvolgendo la Sardegna e poi il Sud Italia, con fenomeni anche intensi. Una certa instabilità indugia anche al Centro-Nord, con acquazzoni più probabili nelle ore diurne e sulle zone interne.

Un cambiamento è atteso a partire da venerdì, con la rimonta decisa dell’anticiclone che subentrerà al seguito di un’ultima veloce perturbazione. Avremo quindi un progressivo miglioramento, anche se con qualche disturbo legato ad infiltrazioni umide. Nel weekend si rafforzerà ulteriormente l’anticiclone, con crescente contributo di matrice subtropicale.

Il tempo diventerà quindi più stabile e in prevalenza soleggiato sull’intero territorio, pur con addensamenti legati ancora a sbuffi d’aria umida occidentale. Le temperature risaliranno, in quanto la rimonta dell’anticiclone si accompagnerà alla risalita di un’onda calda di matrice africana. Il termometro sulle Isole Maggiori potrebbe raggiungere picchi anche di 26-27 gradi.

I fronti perturbati troveranno la strada sbarrata e saranno costretti a scorrere a latitudini settentrionali, con l’aria insolitamente mite che si spingerà anche sul Centro Europa. L’alta pressione dovrebbe ulteriormente consolidarsi nei primi giorni della prossima settimana, con caldo che si farà ancora più anomalo.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 13 Ottobre: piogge e temporali si concentreranno tra Sud e Sicilia, senza escludere locali nubifragi. Precipitazioni più deboli interesseranno anche Lazio ed Abruzzo centro-meridionale, ma in miglioramento, a parte qualche acquazzone al pomeriggio sulle zone interne. Un po’ di instabilità persisterà in Sardegna, ma in attenuazione durante la giornata. Altrove generalmente asciutto.

Venerdì 14 Ottobre: migliora al Sud, a parte addensamenti con qualche iniziale pioggia su Calabria e Puglia meridionale. In giornata nubi irregolari al Centro-Nord e piovaschi specie su Alpi, Sardegna e Toscana, per il transito della parte meno attiva di un fronte atlantico.

Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre: si affaccerà l’anticiclone africano con sole prevalente e clima mite. Nubi medio basse potranno causare qualche piovasco tra Levante Ligure ed alta Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente, riportando una nuova ottobrata nella prima parte della prossima settimana. Sole e tepore diurno, con temperature fino a 25 gradi.