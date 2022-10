METEO SINO AL 1° NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il dominio dell’anticiclone africano e del caldo anomalo caratterizzeranno il meteo di tutto il resto della settimana sull’Italia. La pressione sul Mediterraneo Centrale è in ulteriore aumento, con la rimonta anticiclonica innescata dal contestuale ennesimo sprofondamento di una saccatura atlantica verso l’arcipelago delle Azzorre.

L’influenza dell’alta pressione tende ad estendersi anche su gran parte d’Europa, con anomalie termiche ancora più eccezionali. Sole caldo anomalo domineranno ancora per diversi giorni Italia, con piogge che non avranno modo di raggiungere nemmeno le regioni del Nord. Ciò che sorprende maggiormente è la persistenza di questo caldo fuori stagione.

Sul finire della settimana i massimi di pressione si sposteranno sul Nord Italia, così come la bolla calda dell’anticiclone. Al contrario, qualche infiltrazione d’aria fresca affluirà dai Balcani verso il Sud Italia, con una limitata diminuzione delle temperature senza altre conseguenze. Il meteo rimarrà quindi ancora diffusamente stabile e soleggiato per tutto il weekend, a parte qualche nuvola al Sud.

Segnali di cambiamento potrebbero manifestarsi all’inizio del mese, con l’anticiclone che inizierà a subire il pressing delle correnti atlantiche da ovest. Il cedimento della pressione potrebbe aprire la strada ad una perturbazione, con peggioramento che si limiterà ad interessare il Settentrione e la Toscana a partire dal 1° Novembre. Le piogge potrebbero quindi tornare a farsi vedere.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 27 Ottobre: generalmente soleggiato da Nord a Sud, con caldo anomalo. Non mancherà qualche nebbia nelle ore più fredde del giorno in Val Padana e zone interne del Centro Italia, ma in rapido sollevamento.

Venerdì 28 Ottobre: dominio anticiclonico ai massimi, tra sole e locali nebbie di poco conto. Il caldo si smorza leggermente al Sud, con temperature sempre sopra media.

Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre: tanto sole e caldo, qualche disturbo al Sud e sulla Sicilia.

Ulteriori tendenze meteo: ottobre finirà ancora all’insegna della stabilità e del caldo anomalo. Possibile peggioramento per Ognissanti a partire dal Nord-Ovest, da confermare.