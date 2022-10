METEO SINO AL 29 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

La circolazione atmosferica resterà quasi invariata per l’inizio settimana, con meteo dalle sembianze persino simil estive. Il quadro è confermato da temperature in grado di spingersi sino a picchi localmente superiori ai 30 gradi al Sud e sulle Isole. L’anomalia termica in quota è d’altronde imponente, con termiche a 1500 metri di quota anche di circa 10 gradi al di sopra della media.

Solo le regioni settentrionali si troveranno almeno inizialmente ai margini dell’anticiclone e quindi risentiranno del marginale transito di un nuovo fronte. Le precipitazioni si limiteranno ad interessare Alpi, Prealpi, aree pedemontane e parte della Val Padana, con anche temporali come fosse uno scenario ancora estivo.

Verso metà settimana l’anticiclone africano guadagnerà ancora più spazio, stimolato a risalire non solo sull’Italia, ma fin sul Centro Europa, dall’affondo della saccatura atlantica ad ovest del Portogallo. In tal modo le perturbazioni risulteranno confinate molto oltralpe, con piogge che non avranno modo di raggiungere nemmeno il Nord Italia.

Sole e caldo anomalo continueranno a farla da padrone su gran parte d’Italia per tutta la seconda parte della settimana. Non raggiungeremo forse temperature da record, ma ciò che sorprende maggiormente è la persistenza di questo caldo fuori stagione, che potrebbe solo leggermente smorzarsi nei giorni nel ponte di Halloween e Ognissanti.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 24 Ottobre: la settimana inizierà con piogge e rovesci in transito da ovest verso est tra Alpi e alta Val Padana, ma con coinvolgimento anche della Liguria. Il sole dominerà sul resto d’Italia, a parte nubi più compatte sull’Appennino Tosco-Emiliano dove non mancherà qualche pioggia.

Martedì 25 Ottobre: graduale miglioramento al Nord, con residui rovesci su Nord-Est e Levante Ligure. Generalmente soleggiato al Centro-Nord.

Mercoledì 26 Ottobre: stabilità in ulteriore consolidamento per il rinforzo dell’anticiclone.

Ulteriori tendenze meteo: bel tempo sin verso il weekend e caldo anomalo, pur con qualche infiltrazione d’aria più fresca che potrebbe raggiungere il Sud, senza conseguenze.