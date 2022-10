METEO SINO ALL’8 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’improvviso arrivo dell’anticiclone sul Mediterraneo ha scalzato la circolazione fresca ed instabile, riportando condizioni meteo soleggiate. Le temperature sono in brusca risalita, verso valori al di sopra delle medie stagionali, dato l’afflusso di masse d’aria di matrice subtropicali. La presenza del campo di alta pressione si consoliderà ad inizio settimana e durerà probabilmente per diversi giorni.

L’autunno fa quindi un deciso passo indietro, grazie all’unione dell’alta pressione delle Azzorre con l’anticiclone africano. Queste giornate soleggiate daranno luogo alla classica ottobrata romana con clima diurno particolarmente mite. Solo l’Arco Alpino ed i versanti adriatici saranno lambiti da lievi infiltrazioni d’aria fresca dai quadranti settentrionali, ma senza particolari effetti.

La fase culminante dell’anticiclone si raggiungerà attorno a metà settimana. Sole e clima mite prevarranno quasi ovunque, ma non mancheranno nebbie e nubi basse su valli e pianure, specie al Nord, come tipico in autunno dei persistenti anticicloni che portano al ristagno dell’aria umida nei bassi strati. Qualche insidia si avrà anche sulle due Isole Maggiori per infiltrazioni instabili.

Solo sul finire della settimana potrebbe concretizzare un cambiamento più importante, con la discesa di latitudine del flusso atlantico che eroderà l’anticiclone anche sull’Italia, a partire dal Settentrione e dai versanti occidentali. Non è da escludere un peggioramento che potrebbe portare maltempo a partire dal 9-10 Ottobre, ma chiaramente è una tendenza ancora da confermare.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 3 Ottobre: condizioni soleggiate, a parte annuvolamenti più compatti sui settori alpini orientali di confine, lungo i versanti adriatici e sul Basso Tirreno. In queste zone sarà possibile qualche debole pioggia, ma in attenuazione.

Martedì 4 Ottobre: bel tempo prevalente, con qualche disturbo nuvoloso sulla fascia tirrenica e temporanei addensamenti in Val Padana per il sollevamento di nubi basse e foschie.

Mercoledì 5 Ottobre: non si avranno novità e il sole continuerà a prevalere su gran parte d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone continuerà nel suo dominio, ma tenderà ad invecchiare giorno dopo giorno. Attese maggiori nebbie nottetempo su pianure e valli. Qualche disturbo è atteso anche sulle Isole Maggiori, per l’approssimarsi di un modesto vortice africano.