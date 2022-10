METEO SINO ALL’11 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un vasto regime di alta pressione protegge anche l’Italia, assicurando meteo decisamente stabile. Le temperature sono già salire verso valori molto miti per il periodo, a causa d’aria molto calda in quota che alimenta l’anticiclone. Questo tepore è destinato a proseguire e ci troviamo nel pieno di una classica Ottobrata, che corrisponde ad una parentesi di bel tempo dal sapore quasi tardo estivo.

Il periodo stabile durerà ancora per alcuni giorni, anche se non sarà sempre ovunque soleggiato. La stasi indotta dall’anticiclone favorisce nebbie e nubi basse nelle ore più fredde e mattutine, maggiormente presenti in Val Padana dove risultano favorite da infiltrazioni d’aria umida nei bassi strati.

L’autunno ha compiuto un bel passo indietro, con le perturbazioni atlantiche costrette a transitare molto a nord. Sino a venerdì non ci attendiamo grosse variazioni e sarà il sole l’assoluto protagonista, a parte eccezioni. Solo negli ultimi giorni della settimana l’anticiclone inizierà a perdere i primi colpi, con maggiori ingerenze umide che potranno portare qualche pioggia.

Probabilmente un peggioramento più incisivo prenderà corpo da lunedì 10, a causa della lenta evoluzione di un minimo depressionario generato dalle infiltrazioni atlantiche. Piogge e temporali potrebbero coinvolgere soprattutto la Sardegna e le regioni centro-meridionali del versante tirrenico, anche se attendiamo conferme in merito a quest’evoluzione.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 6 Ottobre: condizioni di bel tempo, a parte nubi basse in Val Padana e qualche banco di nebbia lungo il corso del Po e sulle valli interne del Centro Italia. Aumento delle nubi in giornata sulle regioni adriatiche e al Sud, per via di stratificazioni e velature innocue.

Venerdì 7 Ottobre: sono attese ben poche variazioni, con scenari in genere soleggiati anche se i cieli saranno parzialmente offuscati al Centro-Sud da nubi medio-alte.

Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre: qualche pioggia in arrivo sulle Alpi, al Nord-Ovest e in Sardegna.

Ulteriori tendenze meteo: probabile ulteriore peggioramento per un blando vortice mediterraneo che porterà maltempo su alcune regioni occidentali del Centro-Sud. Possibilità di nubifragi sulle due Isole Maggiori.