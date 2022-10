METEO SINO AL 10 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

La rimonta di un potente campo anticiclonico ha portato un radicale cambiamento meteo, con stabilità incontrastata. Ora di colpo siamo tornati ad assaporare temperature molto miti per il periodo, a causa d’aria molto calda in quota che alimenta l’anticiclone. Questo periodo di bel tempo durerà probabilmente per diversi giorni, anche se non sarà sempre ovunque soleggiato.

Quella che vivremo sarà una classica “Ottobrata”, cioè una parentesi meteo di sole e tepore con temperature ben sopra la media. L’autunno fa quindi un deciso passo indietro, con le perturbazioni atlantiche costrette a transitare molto a nord. La fase culminante dell’anticiclone si raggiungerà attorno a metà settimana, con lo zero termico che supererà i 4000 metri.

Sole e clima mite prevarranno quasi ovunque, ma non mancheranno nebbie e nubi basse su valli e pianure, specie al Nord, come tipico in autunno con l’anticiclone persistente che porta al ristagno dell’aria nei bassi strati. Solo negli ultimi giorni della settimana l’anticiclone inizierà a perdere i primi colpi, con crescenti infiltrazioni umide verso l’Italia.

Un cambiamento più importante dovrebbe concretizzarsi nella prima parte della prossima settimana, con la discesa di latitudine del flusso atlantico che eroderà l’anticiclone anche sull’Italia, a partire dal Settentrione e dai versanti occidentali. Le piogge dovrebbero tornare a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche, ma si tratta di una tendenza da confermare, vista la distanza temporale.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 5 Ottobre: la stabilità anticiclonica dominerà in modo indiscusso con il sole che continuerà a prevalere su gran parte d’Italia. Ulteriori nubi basse al Nord, specie su Piemonte e zone pedemontane. Presenza di nebbie nelle ore più fredde in Val Padana.

Giovedì 6 Ottobre: generali condizioni di bel tempo. Velature e stratificazioni innocue transiteranno sulle regioni adriatiche e al Sud.

Venerdì 7 Ottobre: nessuna variazione rilevante, con prevalenza di sole e nebbie in Val Padana.

Ulteriori tendenze meteo: i primi cenni d’indebolimento dell’anticiclone comporteranno una maggiore presenza di nubi, oltre a nebbie mattutine più diffuse su pianure e valli, specie in Val Padana. Non è da escludere qualche prima pioggia nel weekend sui settori alpini ed in Sardegna.